أفضل طرق الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2023.. تفاصيل

أفضل طرق الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2023.. يتساءل العديد من المواطنين في مصر عن كيفية الحصول على معلومات حول شقق الإسكان الاجتماعي 2023 وشروط التقديم ونتائج الطلبات باستخدام الرقم القومي.

ويوفر صندوق الإسكان الاجتماعي للمتقدمين إمكانية معرفة نتائج الطلبات الإلكترونية باستخدام الرقم القومي.

ونرصد في التقرير التالي أفضل طرق الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2023

أفضل طرق الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2023

يحق للمواطنين الاستعلام عن نتيجة طلبهم لشقق الإسكان الاجتماعي بسهولة باستخدام الرقم القومي، ويمكن ذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:



يجب علينا أولاً زيارة موقع صندوق الإسكان الاجتماعي واستخدام الرقم القومي لدعم التمويل العقاري.

بعد ذلك، نحدد الرقم المتقدم لإعلان الاستعلام الذي نريد التحقق منه.

نقوم بإدخال المعلومات المطلوبة بدقة، ونولي اهتماماً خاصاً بالرقم القومي.

ثم نختار (استعلام).

بعد ذلك سيتم معرفة حالة الطلب.



يمكن للأفراد التواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعي في حال وجود أي مشكلات أو استفسارات. من خلال موقع خدمة الشكاوى والمقترحات التي يوفرها الصندوق، يستطيع الأفراد الاستماع إلى شكواهم والعمل على حلّها.

كما يمكن الاتصال بصندوق الإسكان الاجتماعي عبر خطوط خدمة العملاء المختلفة مثل (5999، 5777، 1188 للمحمول) و (090071117 للأرضي) في أيام الأسبوع، باستثناء الجمعة والسبت، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

أفضل طرق الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2023



قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين” فرصة تقديم طلب للحصول على شقق إسكان اجتماعي، وتتوفر هذه الفرصة بعد اكتمال الشروط المطلوبة للمتقدمين، وأهم هذه الشروط جاءت كالتالي:



يجب أن يكون المتقدم الذي يرغب في الفوز مواطناً مصرياً أولاً.

يجب أن يكون عمر المتقدم بين 21 و50 عامًا.

أن يكون المتقدم من ذوي الدخل المتوسط أو المحدود وليس ذوي الدخل العالي.

يمنع المواطن المتقدم من حجز أكثر من وحدة سكنية في الإعلان الواحد للمدن الجديدة.

لا ينبغي أن يكون المتقدم المؤهل للحصول على تمويل عقاري قد استفاد من أي مبادرة سابقة مماثلة.



أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2023

تختلف مواقع شقق الإسكان الاجتماعي حسب نوع المشروع المختار. يتضمن مشروع سكن مصر مناطق محددة مثل القاهرة الجديدة، والعبور الجديدة، ومدينة أكتوبر الجديدة، والمنيا الجديدة، وحدائق أكتوبر، والعلمين الجديدة، ودمياط الجديدة، والمنصورة الجديدة، والشروق، وناصر.

ويشمل مشروع دار مصر مناطق العبور، ودمياط الجديدة، و15 مايو، وبرج العرب الجديدة.

وأخيرًا، يضم مشروع جنة مدينة 6 أكتوبر، والقاهرة الجديدة، والمنصورة الجديدة، ومدينة الشيخ زايد، ودمياط الجديدة، وملوى الجديدة.

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