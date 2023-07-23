الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأوراق المطلوبة للكلية الحربية 2023.. وشروط التقديم

الكلية الحربية
الكلية الحربية

زاد البحث عن الأوراق المطلوبة للكلية الحربية 2023 عبر موقع جوجل البحثي، وذلك عقب الإعلان عن قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة والأزهرية أوما يعادلهما وخريجي الجامعات المصرية بالأكاديمية العسكرية المصرية والتي تضم الكلية ( الحربية، البحرية، الجوية، الدفاع الجوي) والكليات العسكرية والتي تضم ( الكلية الفنية العسكرية، كلية الطب بالقوات المسلحة الكلية العسكرية التكنولوجية).

الأوراق المطلوبة للكلية الحربية 2023

تتلخص الأوراق المطلوبة للكلية الحربية 2023 - 2024 والتي يجب تقديمها من الطلاب الراغبين في الالتحاق الأكاديمية العسكرية المصرية خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024 سواء من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية أو من حاملي المؤهلات العليا فيما يلي :-

  • صورة من بطاقة الرقم القومي للطالب المتقدم.
  • أصل شهادة الميلاد مميكنة.
  • صور كارت طولي حديثة للوالدين ذات خلفية بيضاء.
  • صورة من بطاقة الرقم القومي للوالد والوالدة.
  • صورة من المؤهل الدراسي للوالد والوالدة.
  • شهادة حسن سير وسلوك ومعتمدة من الجهات المختصة.
  • صورة شهادة التفوق الرياضي إن وجد.
  • قيد عائلي للأب.
  • أصل مفرادات المرتب لكل من الوالد والوالدة أو صورة إقرار مدخراتهم وممتلكاتهم.
  • صورة من قرار الوصايا وبطاقة الرقم القومي للواصي في حالة وفاة الأب.
  • شهادة القيد من الجامعة إذا كان مقيد في إحدى الجامعات.
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التخصصات المطلوبة للكلية الحربية 2023-2024

أكدت الأكاديمية العسكرية المصرية أن التخصصات المطلوبة للكلية الحربية 2023-2024 والتي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي تتلخص فيما يلي :-

  • كلية التربية الرياضية.
  • كلية التجارة.
  • كلية الحقوق.
  • كلية الزراعة.
  • كلية الإعلام والصحافة.
  • كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.
  • كلية الخدمة الاجتماعية.
  • كلية آداب و تربية وألسن ولغات وترجمة  قسم (لغة إنجليزية، لغة عبرية، لغة فرنسية، لغة صينية).
  • كلية آداب قسم ( إعلام، علم النفس، علم اجتماع، تكنولوجيا الصحية التطبيقية).
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شروط الالتحاق بالكلية الحربية 2023-2024

يجب أن تتوافر الشروط التالية في المتقدمين للالتحاق بالكلية الحربية للعام الدراسي المقبل 2023-2024 وهى:-

  • أن يكون مصري الجنسية.
  • أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة والأزهرية أو ما يعادلهما.
  • أن يكون حسن السير والسلوك.
  • اجتياز الطالب اختبارات الكلية الحربية البدنية والنفسية والذهنية.

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