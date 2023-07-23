تحرك برلمانى عاجل لحل مشكلة انقطاع الكهرباء

أكد محمود قاسم، عضو مجلس النواب، أن مصر ولأول مرة فى تاريخها تحقق إنجازات كبيرة فى قطاع الكهرباء، وأكبر دليل على ذلك ليس تحقيق مصر الاكتفاء الذاتى من الكهرباء فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، ولكن الاتجاه نحو تصدير الكهرباء، مطالبا بالإسراع فى دراسة المشكلات التى أدت إلى انقطاع الكهرباء بعدد كبير من المحافظات بصفة عامة وفى محافظات الصعيد بصفة خاصة.

وطالب "قاسم"، فى طلب إحاطة قدمه المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، للوقوف على ظاهرة الانقطاع المستمر في التيار الكهربي في الآونة الأخيرة في مصر.

وقال إن ظاهرة انقطاع الكهرباء تتطلب معرفة جميع الأسباب الحقيقية وراءها، خاصة أن انقطاع الكهرباء يتزامن مع موجة شديدة الحرارة تتعرض لها البلاد حاليا، مؤكدا أن أهالى وجماهير الصعيد يعانون من الانقطاع المتكرر والمفاجئ للكهرباء.

وأضاف النائب محمود قاسم: “للأسف ظاهرة انقطاع الكهرباء مع موجة الحر الشديدة أدت إلى إتلاف العديد من الأجهزة الكهربائية داخل العديد من المنازل”.

وشدد النائب محمود قاسم على ضرورة دراسة الأسباب التى أدت إلى انقطاع الكهرباء، واتخاذ جميع الإجراءات للقضاء على هذه الأسباب، مطالبا المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بإحالة طلب الإحاطة إلى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، للرد عليه كتابة.