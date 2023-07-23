الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بـ100 جنيه.. "شاومينج" يتحدى "التعليم" بمعرفة نتيجة الثانوية العامة من داخل الكنترول

الثانوية العامة
الثانوية العامة

زعمت صفحات "شاومينج" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، معرفة نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، وذلك من خلال منشورات تدعي معرفة نتيجة الثانوية العامة من داخل الكنترول بـ100 جنيه فقط، حيث كتب "شاومينج" في منشوره: "اللي عاوز يعرف نتيجته من الكنترول بـ100 جنيه فقط .. ابعت رسالة خاصة برقم الجلوس".

كما زعم "شاومينج" في منشور آخر، إمكانية تعديل الدرجات للطلاب، قائلًا: "متاح الآن تعديل درجات الثانوية العامة.. المواد اللي حاسس إنك عكيت فيها متشلش هم نهائي.. هنعدلها من داخل الكنترول.. للتفاصيل ابعت خاص".

وفي ذات السياق حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من الانسياق خلف منشورات تدعي إمكانية تعديل درجات طلاب الثانوية العامة في الامتحانات أو تسريب النتيجة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن عملية رصد درجات الطلاب تتم بشكل إلكتروني دون أي تدخل بشري، وتمر بالعديد من المراحل الدقيقة التي تخضع لنخبة من الكوادر ذات الخبرات المتميزة لضمان تحقيق الدقة والجودة.

وناشدت الوزارة الطلاب وأولوياء الأمور عدم الانسياق خلف هذه المنشورات المضللة التي يستهدف ناشروها النصب والاحتيال على الطلاب وأولوياء الأمور بهدف جمع الأموال.

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