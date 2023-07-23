الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مواعيد قطع الكهرباء فى محافظات مصر

مواعيد قطع الكهرباء
مواعيد قطع الكهرباء

بدأت الشركة القابضة لكهرباء مصر، برئاسة المهندس جابر دسوقى، فى تخفيف الأحمال وفقا لجدول زمني تم تحديده، بداية من منتصف ليل يوم السبت الموافق 22/7/2023، حتى لا يتفاجأ المواطنون بقطع الكهرباء في مصر.

ونص بيان الشركة القابضة للكهرباء على الآتي: 

يتم الالتزام بتنفيذ برنامج تخفيف الأحمال طبقا للقدرات المطلوبة من كل تحكم، مع مراعاة أن يتم البدء في قطع الكهرباء في مصر بمدة زمنية 10 دقائق قبل رأس الساعة و10 دقائق بعدها، وألا تزيد مدة قطع الكهرباء عن ساعة واحدة من وقت فصل التيار الكهربائي.

مواعيد فصل الكهرباء

ونوضح مواعيد قطع الكهرباء في مصر، حيث يختلف الموعد في كل محافظة ومنطقة عن الأخرى. 

مواعيد قطع الكهرباء في مصر 10 دقائق قبل رأس الساعة

في الوقت من الساعة (١:٥٠) إلى (٢:٥٠)

في الوقت من الساعة (٢:٥٠) إلى (٣:٥٠)

في الوقت من الساعة (٣:٥٠) إلى (٤:٥٠)

في الوقت من الساعة (٤:٥٠) إلى (٥:٥٠)

في الوقت من الساعة (٥:٥٠) إلى (٦:٥٠)

في الوقت من الساعة (٦:٥٠) إلى (٧:٥٠)

في الوقت من الساعة (٧:٥٠) إلى (٨:٥٠)

في الوقت من الساعة (٨:٥٠) إلى (٩:٥٠)

في الوقت من الساعة (٩:٥٠) إلى (١٠:٥٠)

في الوقت من الساعة (١٠:٥٠) إلى (١١:٥٠)

في الوقت من الساعة (١١:٥٠) إلى (١٢:٥٠)

في الوقت من الساعة (١٢:٥٠) إلى (١:٥٠)

 

مواعيد قطع الكهرباء في مصر 10 دقائق بعد رأس الساعة

في الوقت من الساعة (١:١٠) إلى (٢:١٠)

في الوقت من الساعة (٢:١٠) إلى (٣:١٠)

في الوقت من الساعة (٣:١٠) إلى (٤:١٠)

في الوقت من الساعة (٤:١٠) إلى (٥:١٠)

في الوقت من الساعة (٥:١٠) إلى (٦:١٠)

في الوقت من الساعة (٦:١٠) إلى (٧:١٠)

في الوقت من الساعة (٧:١٠) إلى (٨:١٠)

في الوقت من الساعة (٨:١٠) إلى (٩:١٠)

في الوقت من الساعة (٩:١٠) إلى (١٠:١٠)

في الوقت من الساعة (١٠:١٠) إلى (١١:١٠)

في الوقت من الساعة (١١:١٠) إلى (١٢:١٠)

في الوقت من الساعة (١٢:١٠) إلى (١:١٠)

وزير الكهرباء: تخفيف الأحمال خطوة ضرورية ومؤقتة

تحرك برلمانى عاجل لحل مشكلة انقطاع الكهرباء

معنى ذلك أننا نتوقع قطع التيار الكهربائى فى أى ساعة من اليوم، ولا تستخدم أى جهاز كهربائى مثل المصاعد في مدة الـ20 دقيقة المحددة فى كل ساعة من اليوم؛ تحسبا لانقطاع التيار.

و في حالة عدم الفصل في خلال هذا التوقيت سوف يكون التيار مستقرا حتى نفس الدقائق في الساعة المقبلة، وألا تزيد مدة الفصل عن ساعة واحدة من وقت فصل التيار.

وأهابت الشركة القابضة للكهرباء بالمواطنين عدم استخدام المصاعد خلال الفترة المحددة حفاظًا على سلامتهم.

متى ينتهى قطع الكهرباء

ومن المتوقع أن ينتهى قطع الكهرباء في مصر بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة وانتهاء فصل الصيف 2023، حيث تخف الأحمال مع تقليل استهلاك الأجهزة الكهربائية وبالأخص التكييفات والمراوح.

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