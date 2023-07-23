متصلة تبكى على الهواء بسبب مقاطع فيديو.. وداعية: "ربنا غفور"

طمأن الشيخ رمضان عبدالرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، سيدة تبكي من خوفها من عذاب الله بعد مشاهدتها مقاطع فيديو منتشرة عبر “السوشيال ميديا” بعد تقصيرها بالعبادات على مدار حياتها، مؤكدًا أن الله أمرنا بالتوازن بين الرجاء والخوف.

وقال عبدالرازق، خلال حواره مع برنامج “الدنيا بخير”، المذاع على قناة "الحياة":"الله غفور رحيم وشديد العقاب، غافر الذنب وقابل التوبة، هناك توازن بين الحالتين"، معربًا عن استيائه من مقاطع الفيديو المنتشرة حول عذاب الله فقط، وإرهاب الناس فقط وثقافة البكائيات بلا علم.. فلا يجوز".

وأضاف: "ينبغي أن يكون لدينا اعتدال بين هذا وذاك، اطّمني.. ربنا غفور رحيم، الراجل اللّي قتل 100 نفس مسجدش ولا عمل حاجة، لكن بمجرد أن أقبل على الله ربنا غيّرله معالم الأرض، ومات في الطريق وكان بين ملائكة الرحمة والعذاب، وحين اختلف الملائكة أين يذهب وهو كان أقرب للعذاب، أمر الله للأرض أن تتغير وقال يا بلد السوء ابعدي، ويا بلد الخير قربي".

وتابع "الله غفر لقاتل 100 نفس، وكلنا عصاة ومذنبون ولكن باب الله مفتوح دائما، وخير الخطائين التوابون، ربنا قالنا إنه هو الغفور الرحيم، وقالنا إن الاستغفار فقط من الذنب كفيل بمغفرة الله".

وطمأن عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر، السيدة الباكية، قائلاً: "اطّمني واعملي واجعلي لسانك لا يفطر من الاستغفار وعن ذكر الله، وأكثري من تلاوة القرآن، وأبشري برضا الرحمن".