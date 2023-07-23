الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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موعد إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2023

طلاب
طلاب

موعد إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 من أكثر الكلمات البحثية تكرارا عبر موقع جوجل العالمي وذلك منذ انتهاء امتحانات العام الدراسي الحالي 2022-2023 لطلاب الشعبة العلمية والأدبية يوم الخميس الموافق 13 يوليو الجاري والتي استمرت نحو شهر في كافة محافظات الجمهورية وفقا للجدول المعلن.

مؤشرات نسبة النجاح بنتيجة الثانوية العامة 2023 ونسب الحاصلين على 95%

بجميع المحافظات.. أماكن اختبارات كليات التربية النوعية لطلاب الثانوية العامة 2023

موعد إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2023

لم تحدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 ومن ثم المؤتمر الذي سيتم خلاله اعتماد النتيجة بشكل نهائي واعلان نسب النجاح العام والخاصة بشكل شعبة دراسية على حد ولكن من المتوقع أن يتم ذلك خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري عقب 15 يوم من انتهاء أخر أيام الامتحانات لطلاب الشعب الثلاثة (علمي علوم، علمي رياضة، أدبي).

ويتم نشر النتيجة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا) وذلك عقب ساعات فقط من اعتماد الدكتور رضا حجازي نتيجة طلاب الثانوية العامة 2022-2023.

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كنترولات تصحيح امتحانات الثانوية العامة تواصل أعمالها

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الآن.. بوابة الأزهر الإلكترونية 2023 للاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

يمكن من خلال بعض الخطوات الإلكترونية البسيطة الحصول على نتيجة الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية من خلال موقع الدستور الإلكتروني في إطار الخدمات التي يقدمها للقراء يوميا خاصة طلاب الثانوية العامة وإليكم الخطوات بالتفصيل:-

  • الدخول عبر الرابط المخصص للنتيجة (من هنا).
  • اختيار أيقونة نتيجة طلاب الثانوية العامة 2023
  • كتابة بيانات الطالب الراغب في الاستعلام عن نتيجته (الاسم رباعي، الرقم القومي، رقم الجلوس،….).
  • إدخال بيانات المدرسة المقيد بها الطالب والإدارة التعليمية.
  • تدوين رقم جلوس الطالب في الامتحانات بدقة.
  • الضغط على كلمة استعلم.
  • ظهور القائمة الكاملة بدرجات الطالب المستعلم والمجموع والنسبة المئوية.
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15 ألف طالب يسجلون على موقع التنسيق لاجتياز اختبارات القدرات بجامعة حلوان

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خطوات تسجيل اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2023 عبر موقع التنسيق الإلكترونى

موعد المرحلة الأولى من التنسيق 2023/2024

تنطلق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات في أول شهر أغسطس الجاري حيث يتم الإعلان الرسمي عن المؤتمر الصحفي للإعلان عن الحد الأدني للقبول في الجامعات المصرية للالتحاق بالكليات والمعاهد العليا لطلاب الشعب الثلاثة (علمي علوم، علمي رياضة، أدبي) للعام الجامعي المقبل 2023-2024 في كلافة محافظات الجمهورية.

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موعد إعلان أسماء أوائل الثانوية إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة أسماء أوائل الثانوية العامة أوائل الثانوية العامة الثانوية العامة 2023 الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم

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