تعرف على موعدها من هنا.. في ذلك اليوم تنتهي موجة الحر في مصر

يبحث العديد من المواطنين خلال هذه الأيام عن حالة الطقس وموعد انتهاء الموجة الحارة التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة، وذلك عبر موقع "جوجل" الشهير، فمنذ بدء الموجة الحارة في مطلع الأسبوع الماضي وأصبح الجميع في انتظار انتهائها فقط.

متى تنتهي موجة الحر في مصر

وبالتزامن مع زيادة البحث عن موعد الانتهاء نقدم لكم من خلال هذه السطور موعد إنتهاء موجة الحر الحالية:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الموجة الحارة التي تضرب البلاد خلال هذه الأيام لم تنتهي في القريب، حيث انها تستمر حتى نهاية يوليو الجاري، ومطلع أغسطس المقبل، وتصل درجة الحرارة خلال الأيام المقبلة لـ42 درجة مئوية، بينما تسجل 46 درجة مئوية علي جنوب الصعيد، كما تتراوح في بعض الأيام ما بين 36 إلى 38 درجة مئوية في الظل.

وتتمثل الأجواء في الأيام المقبلة في استمرار الطقس الحار نهارًا، رطب صباحًا، شديد الحرارة في فترات الظهيرة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وعلى سيناء وجنوب الصعيد وحار رطب على السواحل الشمالية.

حالة الطقس في مصر

درجات الحرارة اليوم الأحد الموافق 23 يوليو بمحافظات مصر:

القاهرة: الصغرى 26 والعظمى 36 والمحسوسة: 39

الإسكندرية: الصغرى 24 والعظمى 33 والمحسوسة: 36

مطروح: الصغرى 23 والعظمى 33 والمحسوسة: 36

سيوة: الصغرى 24 والعظمى 42 والمحسوسة: 44

سانت كاترين الصغرى 18 والعظمى 36 والمحسوسة: 39

الإسماعيلية الصغرى 25 والعظمى 39 والمحسوسة: 42

السويس: الصغرى 26 والعظمى 39 والمحسوسة: 42

شرم الشيخ الصغرى 30 والعظمى 41 والمحسوسة: 44

الغردقة الصغرى 30 والعظمى 42 والمحسوسة: 45

المنيا: الصغرى 26 والعظمى 41 والمحسوسة: 43

أسيوط الصغرى 27 والعظمى 42 والمحسوسة: 44

سوهاج الصغرى 27 والعظمى 43 والمحسوسة: 44

الأقصر الصغرى 29 والعظمى 44 والمحسوسة: 45

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