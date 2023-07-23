رئيس الإمارات ونائباه يهنئون الرئيس السيسى بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

بعث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، الأحد، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس السيسي، وذلك وفق وكالة أنباء الإمارات "وام".

وبعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة، إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.