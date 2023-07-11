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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

خطوات تسجيل اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2023 عبر موقع التنسيق الإلكترونى

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة 2023 عن خطوات التسجيل لاختبارات القدرات عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، وذلك مع قرب بدء أعمال تنسيق الجامعات لعام 2023 عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023 والتى من المقرر أن ينتهى فى 13 يوليو المقبل.

رابط موقع التنسيق الإلكتروني لاختبارات القدرات 

يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالى، ثم يدخل إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات على هذا الموقع هنا.

خطوات تسجيل اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2023

يقوم الطالب ببدء عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات، وذلك باستخدام الرقم القومي، ورقم الجلوس الخاص بالطالب.

تظهر للطالب بياناته الشخصية التي تتضمن (رقم الجلوس - اسم الطالب -  الرقم القومي – المحافظة – الإدارة التعليمية التابع لها الطالب – المدرسة – الشعبة التي درسها الطالب "علمية – هندسية – أدبية")، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الإلكتروني الخاصة بالطالب.

تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب، والكليات، والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات، وكذلك المواعيد المحددة للطالب.

يقوم الطالب باختيار نوع القدرات، والمواعيد، وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلى الكلية.

تنسيق 2023.. الأوراق المطلوبة لأداء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية

خطوات التسجيل لاختبارات القدرات عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى

عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل، يقوم الطالب بطباعة إيصال، يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها، والمواعيد، وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.

تلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات في المواعيد المحددة.

تلتزم الكليات أيضًا بإرسال وإدخال نتائج الامتحانات مباشرة من خلال الصفحة المخصصة للكلية علي موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات، بعد التأكد من صحة رقم الجلوس، واسم الطالب؛ حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.

يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات؛ ليتم الترشيح بناء عليها، وتكون الكليات مسئولة مسئولية كاملة عن هذه النتائج في خلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك، حيث لن يعتد بأي نتائج أخرى بعد إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الطلاب اللائقين في هذه الاختبارات.

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