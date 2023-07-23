الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

كنترولات تصحيح امتحانات الثانوية العامة تواصل أعمالها

تصحيح امتحانات الثانوية
تصحيح امتحانات الثانوية العامة

تواصل كنترولات تصحيح وتقدير درجات امتحانات الثانوية العامة، أعمالها، اليوم الأحد على قدم وساق.

ووفقًا لمصادر داخل ديوان عام وزارة التربية والتعليم، تتوقف الماسحات الضوئية عن أعمال التصحيح الإلكتروني، داخل الكنترولات، بعد غدٍ الثلاثاء بمقر المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

وأكدت المصادر، أنه ما زالت أعمال تصحيح مواد امتحانات الثانوية العامة لعام 2023، مستمرة لمواد الأحياء، الفلسفة والمنطق، والرياضيات.

وشدد المصدر، على أنه عقب انتهاء أعمال التصحيح، سيتم الدخول في المرحلة الثانية لأعمال التقدير ورصد وتجميع الدرجات وتحديد أوائل الجمهورية، بالشُعب الثلاث.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى ارتفاع نسب النجاح بشكل عام فى المواد الدراسية المختلفة، أما المجاميع ستكون متزنة تعبر عن مستوى الطلاب.

جدير بالذكر، أن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سيعلن عن نتيحة الثانوية العامة 2023، في أول أغسطس القادم، مؤكدًا أن نتيجة الامتحانات مُبشرة.

ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم، عن نتيجة الثانوية العامة 2023 في مؤتمر صحفي مرتقب للدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في الأسبوع الأول من شهر أغسطس القادم، على أن يتم فتح باب التظلمات أمام طلاب الثانوية العامة من نتائج 2023، في اليوم التالي لإعلان نتيجة ثانوية 2023 رسميًا، لمدة شهر من اليوم التالي لتاريخ اعتمادها وإعلانها رسميًا.

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