الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رغم الإصابة.. الموافقة على سفر مصطفى شلبى مع بعثة الزمالك للسعودية

مصطفي شلبي
مصطفي شلبي

‏وافق مجلس إدارة نادي الزمالك على سفر مصطفى شلبي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم مع بعثة الفريق التي تطير إلى السعودية؛ للمشاركة في البطولة العربية للأندية والمقرر انطلاقها خلال أيام بمدينة الطائف رغم إصابة اللاعب بكسر في عظمة القدم ولن يستطيع المشاركة في مباريات البطولة.

وقال عبدالواحد السيد، مدير الكرة بالزمالك، إن مجلس الإدارة قرر سفر جميع اللاعبين المقيدين بالفريق والمستبعدين فنيًا والمصابين وطلب سفر الجميع إلى السعودية؛ من أجل الحفاظ على الروح المعنوية للأبيض كوحدة واحدة وأن يكون كل اللاعبين على قلب رجل واحد.

وأوضح عبدالواحد أن اللاعبين المستبعدين طلبوا من مجلس الإدارة السفر للسعودية من أجل أداء مناسك العمرة أثناء البطولة، فيما يسعى الجهاز الإداري للفريق لسرعة استخراج تأشيرات اللاعبين المصابين والمستبعدين للحاق ببعثة الفريق.

البطولة العربية للأندية الكولومبي خوان كارلوس بعثة فريق الزمالك عبد الواحد السيد مجلس إدارة نادي الزمالك مصطفي شلبي

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