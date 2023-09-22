الجمعة 22 سبتمبر 2023
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مصر

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 وشروط الحصول عليها

جريدة الدستور

بالتزامن مع انتهاء صندوق الإسكان الاجتماعي خلال أيام من تسليم شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2023 التي قد تم الإعلان عنها سابقًا، يكثر التساؤل عن موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 عبر جوجل، وسيتم فتح حجز الشقق للإعلان رقم (18) بنهاية العام الحالي أو ببداية العام الجديد 2024.

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023

وتستعرض “الدستور” ستتناول بهذا التقرير كافة التفاصيل المتعلقة بشقق الإسكان الاجتماعي لعام 2023، بما بذلك الأسعار والمواقع وجميع المستندات المطلوبة.

وسوف يكون حجز شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2023 متاحًا لبعض الفئات محدودة الدخل، ومن المفترض طرح شقق الاسكان الاجتماعي في 2023 وتكون بمساحة 75 مترًا بمبلغ 15 ألف جنيه، وشقق تكون بمساحة 90 مترًا أيضا بمقدم 22 ألف جنيه.

فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023

من المتوقع أن سينتهي صندوق الإسكان الاجتماعي قريبًا من تسليم جميع شقق الإسكان الاجتماعي التي قد تم الإعلان عنها سابقًا، وسوف يتم فتح حجز الشقق الإسكان الاجتماعي 2023 للإعلان رقم “18” بنهاية العام الحالي أو في بداية العام الجديد 2024، وسوف يكون هذا الحجز متاحًا لفئات تكون محدودة الدخل، ومن المفترض طرح شقق بمساحة تكون 75 مترًا بمقدم مبلغ 15 ألف جنيه، وشقق بمساحة حوالي 90 مترًا بمقدم 22 ألف جنيه.

وسوف يتم سداد 10% من ثمن الشقة أثناء الاستلام، وسوف يتم تقسيط باقي المبلغ على 30 سنة وذلك باستخدام نظام التمويل العقاري.

شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي 2023

يتاح حجز شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2023 لفئات محدودة الدخل، ومن المفترض طرح شقق بمساحة (75 مترًا) بمقدم مبلغ 15 ألف جنيه، وشقق تكون بمساحة 90 مترًا أي بمقدم 22 ألف جنيه، وفيما يلي ننشر وهي أبرز الشروط:

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  1. يكون الشخص المتقدم للحجز مصري الجنسية.
  2. تجاوز الشخص المتقدم سن 21 عامًا.
  3. ألا يكون الشخص المتقدم أو أفراد العائلة من الزوج، أو الزوجة، أو الأولاد القصر قد استفاد من جميع مبادرات التمويل العقاري السابقة الصادرة من خلال البنك المركزي.
  4. ألا يكون الشخص قد سبق الاستفادة للمتقدم أو أحد أفراد أسرته من مشروعات سابقة من مشاريع الإسكان الاجتماعي.
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