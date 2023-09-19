شروط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2023 وأماكن توافر الوحدات الجديدة

ينتظر عدد كبير من المواطنين طرح وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية لشقق الإسكان الإجتماعي خلال الأيام المقبلة في العديد من المحافظات المصرية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "سكن لكل المصريين"، ومن المقرر أن تطرح عدد من شقق الإسكان الاجتماعي 2023 بأسعار مخفضة لمحدودي الدخل ويستعرض الدستور خلال التقرير التالي شروط حجز الوحدات السكنية.

شروط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي

حددت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية عدد من الأوراق والشروط للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي والتي جاءت في الإعلانات السابقة:

- التمتع بالجنسية المصرية.

- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) قد استفاد من مبادرات التمويل العقاري السابقة الصادرة من البنك المركزي.

- ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا تزيد على 50 سنة من تاريخ التقديم.

الأوراق المطلوبة لشقق الإسكان الاجتماعي

صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم.

صورة من شهادة ميلاد الأبناء.

صورة من قسيمة الزواج.

صورة من إيصال مرافق حديث.

صورة من إقرار الدخل.

أماكن طرح شقق الاسكان الاجتماعي 2023 بالمحافظات

هناك مدينة جديدة سوف يطرح بها شقق الإسكان الاجتماعي 2023، لذلك ننشر القائمة التي جاءت كالآتي:

- شقق الإسكان الاجتماعي 2023 في القاهرة الجديدة.

- شقق الإسكان الاجتماعي 2023 في أكتوبر الجديدة.

- شقق الإسكان الاجتماعي 2023 في حدائق اكتوبر.

- شقق الإسكان الاجتماعي 2023 في الشروق.

- شقق الإسكان الاجتماعي 2023 في مدينة العاشر من رمضان.

- شقق الإسكان الاجتماعي 2023 في العبور الجديدة.

- شقق الإسكان الاجتماعي 2023 في المنصورة الجديدة.

- شقق الإسكان الاجتماعي 2023 في دمياط الجديدة.

- شقق الإسكان الاجتماعي 2023 في غرب قنا.

- شقق الإسكان الاجتماعي 2023 في ناصر "غرب أسيوط".

- شقق الإسكان الاجتماعي 2023 في العلمين الجديدة.

موعد فتح شقق الإسكان الاجتماعي 2023

يعلن صندوق الإسكان الاجتماعي عن موعد فتح شقق الإسكان الاجتماعي 2023 على موقعه الإلكتروني فور توفرها، وبعد التقديم والإعلان على موقعه الإلكتروني وسيتم الإعلان عن نتائج الفرز وبعد الإعلان عن نتائج الفرز سيقوم صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري بدعوة المتقدمين الذين تم اختيارهم للتوقيع على العقد.