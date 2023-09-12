كيفية التقديم على شقق وزارة الإسكان 2023 وشروط الحصول على شقة

تواصل الحكومة حرصها على توفير الوحدات السكنية للمواطنين ضمن مشروع “سكن لكل المصريين” وهي المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير الشقق السكنية بأسعار مناسبة للشباب والأسر.

ويعرض “الدستور” في التقرير التالي خطوات التقديم على شقق وزارة الإسكان 2023 وشروط الحصول على شقة.

كيفية التقديم على شقق وزارة الإسكان 2023

يمكن التقديم على شقق وزارة الإسكان 2023 من خلال الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط صندوق الإسكان الاجتماعي

https://cservices.shmff.gov.eg/

الضغط على أيقونة "الحجز".

اختيار الإعلان الذي ترغب في التقديم عليه.

قراءة شروط التقديم والتأكد من استيفائها.

تسجيل بياناتك الشخصية وبيانات أسرتك.

تحميل المستندات المطلوبة.

دفع مبلغ جدية الحجز.

المستندات المطلوبة للحصول على شقق وزارة الإسكان

وحدد صندوق الإسكان المستندات المطلوبة للتقديم على شقق وزارة الإسكان 2023 وهي:

صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجته.

صورة من قسيمة الزواج.

صورة من شهادة الميلاد للأبناء.

صورة من إيصال كهرباء حديث.

صورة من إيصال مياه حديث.

صورة من إيصال غاز حديث.

صورة من إثبات الدخل الشهري للمتقدم وزوجته.

وبعد الانتهاء من عملية التقديم، سيتم إرسال رسالة نصية إلى رقم الهاتف المحمول المسجل في طلب التقديم، تحتوي على رقم الاستمارة ورقم الدفع.

ويمكن الاستعلام عن حالة الطلب من خلال الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وذلك بالدخول إلى الموقع وكتابة رقم الاستمارة ورقم الدفع.

وإذا تم قبول الطلب، فسيتم دعوة المتقدم للحضور إلى مكتب صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في المحافظة التي يرغب في التقديم فيها، وذلك لاستكمال إجراءات التعاقد.

شروط الحصول على شقق وزارة الإسكان

حدد الصندوق شروط التقديم على شقق وزارة الإسكان 2023 وهي كالتالي:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد عن 45 عامًا في بداية مدة الحجز.

أن يكون المتقدم من محدودي الدخل وألا يزيد دخله السنوي طبقا لقانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة خلو من الديون من صندوق التنمية العقارية.

أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة خلو من السوابق الجنائية.

وتقدم وزارة الإسكان سنويًا العديد من الإعلانات لطرح شقق وزارة الإسكان لمحدودي الدخل، وتختلف أسعار الشقق وشروط التقديم من إعلان إلى آخر.