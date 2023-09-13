الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعى 2023

شقق الإسكان الاجتماعى
شقق الإسكان الاجتماعى

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023.. يبحث الكثير من المواطنين عن موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي، والأوراق المطلوبة، وذلك للتقديم عليها في أقرب وقت ممكن، وهو ما نرصده في التقرير التالي:

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023

أوضحت وزارة الإسكان أنه سوف يتم باب الحجز في هذه الشقق في شهر أكتوبر أو ديسمبر المقبل، إذ تحرص وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية على تقديم الدعم للمواطنين من خلال توفير مسكن لهم، لهذا طرحت وزارة الإسكان شقق الإسكان الاجتماعي في المدن الجديدة، والتي يرغب عدد كبير من المواطنين في معرفة كيفية التقديم للحصول عليها.

كيفية التقديم على شقق وزارة الإسكان 2023 وشروط الحصول على شقة

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هذه شقق الإسكان الاجتماعى تكون متاحة للمواطنين خاصة محدودي الدخل الخاص بالإعلان 18 وتكون مساحة هذه الشقق المتوفرة 75 مترا، وتوجد بعض من الوحدات السكنية الأخرى أكثر وسعا وتكون مساحة الشقق 90 متر ويكون مقدم هذه الشقق لا يتعدى 15 ألف جنيه وتسدد حوالي 10% وباقي المبلغ يقوم المواطن بتسديده علي 30 سنة كحد أقصى.

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أماكن شقق الإسكان الاجتماعي

توجد شقق الإسكان الاجتماعي في بعض مدن محافظات مصر والتي تتمثل في (أكتوبر الجديدة والقاهرة الجديدة والعبور الجديدة وحدائق اكتوبر ومدينة العاشر من رمضان ومدينة الشروق والمنصورة الجديدة ودمياط الجديدة وغرب قنا وغرب اسيوط وفي العلمين الجديدة).

شروط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي


تتمثل شروط التقديم فيما يلي:

  1. أن يكون المواطن مصري الجنسية.
     
  2. ألا يكون المتقدم أو أحد أفراد عائلته استفاد من مبادرات التمويل العقاري مسبقًا.
     
  3. ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 50 سنة.
     
  4. سداد مقدم الحجز عليها.
     
  5. لا يصلح أن يتقدم المواطن لحجز أكثر من شقة سكنية في الإعلان الواحد.
     
  6. الإقرار بصحة البيانات التي تم تقديمها وتسليمها.

يذكر أنه يتم الاستعلام عن نتائج ظهور التخصيص من خلال الاتصال على رقم 1188 أو 5777 من أى تليفون محمول أو الاتصال عبر الرقم 090071117 من أي خط أرضي أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق التمويل العقاري من خلال هذا الرابط هنا.

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