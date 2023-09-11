الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الإسكان تنفى طرح وحدات سكن لكل المصريين 5: لم ننتهِ من فرز المرحلة الرابعة

طرح وحدات سكن لكل
طرح وحدات سكن لكل المصريين

انتشرت، خلال الأيام القليلة الماضية، شائعات وأقاويل كثيرة حول استعدادات وزارة الإسكان، لطرح وحدات سكن لكل المصريين 5، أو ما يعرف بوحدات الإسكان الاجتماعي المدعومة لصالح محدودي الدخل.

من جهته، نفى المتحدث باسم وزارة الإسكان المهندس عمرو خطاب، عضو المكتب الفني لوزير الإسكان، فى تصريحات لـ"الدستور"، صحة هذا الكلام، قائلًا إنهم لم ينتهوا بعد من فرز كل المتقدمين للإعلان السابق المعروف باسم سكن لكل المصريين 4، حتى يتثنى طرح الإعلان الجديد.

وأوضح "خطاب" أنه بمجرد انتهاء فرز المتقدمين للإعلان السابق، ستبدأ الوزارة فى التجهيز لطرح الإعلان الخامس من المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، وذلك وفقًا لتعليمات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان.

وأكد "خطاب" أن سياسة وزارة الإسكان فى التعامل مع محور سكن لكل المصريين، تسعى دائمًا للحفاظ على استدامة طرح هذا المحور السكني، لتلبية احتياجات المواطن المصري فى توفير سكن ملائم.

موعد طرح وحدات سكن لكل المصريين 5

وكشف "خطاب" عن أول موعد متوقع لطرح وحدات سكن لكل المصريين، قائلًا: سيكون قبل نهاية العام الجاري، تحديدًا خلال الربع الأخير من هذا العام أي بعد أشهر قليلة، مؤكدًا أنه لا توجد أي مشاكل أو معوقات تمنع من استمرارية الطرح وتوفير الوحدات المطلوبة لأهالينا.

وفى نفس السياق، كشف عدد من رؤساء أجهزة المدن الجديدة عن بدء تنفيذ وحدات سكن لكل المصريين 4، بعد تسكين شركات المقاولات التي ستنفذ الوحدات لصالح المتقدمين، وأن الوزارة ملتزمة بتنفيذ الوحدات التي طرحتها أيًا كانت المعوقات والتحديات.

تسكين شركات لتنفيذ 1300 عمارة مبدئيًا

وقال المهندس وليد عبدالرحمن، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، إنهم أنهوا تسكين شركات لتنفيذ 1300 عمارة مبدئيًا، وإن سعر الوحدة لصالح المقاول بلغ 500 ألف جنيه، بعد أن كانت 310 آلاف جنيه، وذلك بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء وحديد التسليح.

وكشف عبدالرحمن عن أن مدينة أكتوبر الجديدة تقدم لها فى الإعلان الأخير نحو 100 ألف مواطن يرغبون فى شراء وحدات سكن لكل المصريين، وهو ما ستقوم الوزارة بتنفيذه تلبيةً لرغبات المواطنين، مشيرًا إلى أن هذا الإقبال ناتج عن ثورة التنمية، التي قام بها جهاز تنمية المدينة هناك خلال السنوات القليلة الماضية، مؤكدًا أنهم مستمرون فى عمليات التنمية حتى اكتمالها.

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