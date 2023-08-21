لراغبى الحجز.. موعد طرح وحدات سكن لكل المصريين 5

يتساءل كثيرون حول موعد طرح وحدات الإسكان الاجتماعي، التي تعرف حاليًا، بوحدات سكن لكل المصريين بعد طرح وزارة الإسكان الإعلان الأخير فى مارس الماضي تحت عنوان: “سكن لكل المصريين 4”.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة الاسكان، لـ “الدستور”، رفض ذكر اسمه عن سبب تأخر طرح إعلان سكن لكل المصريين 5، الذي يعود للتغيرات الكبيرة التي شهدتها السوق العقارية فيما يخص ارتفاع أسعار مواد البناء وتكلفة إنشاء الوحدات بشكل عام.

تكلفة إنشاء وحدات سكن لكل المصريين 4

وأوضح المصدر أن ارتفاع أسعار مواد البناء ترتب عليه التمهل لدراسة الأمر جيدا وتحديد أقل تكلفة ممكنة لاستمرارية تنفيذ الوحدات المدعومة لصالح محدودي الدخل، الأمر الذي استغرق نحو شهرين من الدراسة انتهت بتحديد تكلفة الوحدة بواقع 500 ألف جنيه لصالح المقاول أو الشركة المنفذة للعمارات.

وأشار المصدر إلى أن وحدة الإسكان الاجتماعي وفقًا لإعلان سكن لكل المصريين 4، والذي طرحته الوزارة فى مارس الماضي، تم احتسابها بـ 310 آلاف جنيه حسب الأسعار وقتها، وهنا يقدر فارق السعر الذي ستتحمله الدولة 190 ألف جنيه فارق تنفيذ فقط، بخلاف تحملها سعر الأرض المقام عليها الوحدات وأعمال اللاند سكيب والمرافق والطرق وخلافه.

الدولة تتحمل فارق سعر تنفيذ وحدات سكن لكل المصريين 4

وكشف المصدر عن تسكين شركات المقاولات التي ستنفذ إعلان سكن لكل المصريين 4، بدءًا من الأسبوع الماضي لتنفيذ وحدات الإعلان، بعد قرار د.عاصم الجزار وزير الإسكان بعدم تحميل من تقدموا للإعلان فارق السعر الجديد، وفاء بالتزام الوزارة تجاه محدودى الدخل.

موعد طرح وحدات سكن لكل المصريين 5

وأكد المصدر أنه فور استقرار عمليات تسكين شركات المقاولات فى مواقع تنفيذ وحدات سكن لكل المصريين 4 فى جميع المدن الجديدة، ستبدأ الوزارة من خلال ذراعيها (صندوق الإسكان الاجتماعي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة)، فى دراسة التجهيز والإعداد لطرح الإعلان الخامس من وحدات سكن لكل المصريين، وعلى الأغلب سيكون هناك إعلان خلال الربع الأخير من العام الجاري.