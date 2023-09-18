موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 والأوراق المطلوبة

تطرح وزارة الإسكان شقق الإسكان الاجتماعي في أكثر من محافظة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي سكن للمصريين، ويتم طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2023 بأسعار مخفضة ووفق بعض الشروط التي تعلن عنها وزارة الإسكان، وتعرضها الدستور في التقرير التالي .

موعد فتح شقق الإسكان الاجتماعي 2023

يطرح صندوق الإسكان الاجتماعي إعلان حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 سنوياً، ويعلن الصندوق عن موعد فتح شقق الإسكان الاجتماعي 2023 على موقعه الإلكتروني فور توفرها.

ويحدد الصندوق الشروط المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2023 والتي كانت في الإعلانات الاخيرة وهي أن يكون المتقدم مصري الجنسية، ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد عن 50 عامًا، وألا يزيد دخل الأسرة عن 6000 جنيه شهريًا، وأن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة ميلاد سارية، وأن يكون المتقدم متزوجًا ولديه طفلان على الأقل.

وجاءت خطوات التقديم للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي بأن يقوم صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري بطرح كراسة الشروط والإعلان عن الأماكن والأسعار عبر الموقع الإلكتروني للصندوق، ويقوم المتقدم بشراء كراسة الشروط من أي مكتب بريد بقيمة 150 جنيهًا كما كانت في الإعلان الأخير

ويقوم المتقدم بتقديم المستندات المطلوبة إلى مكتب بريد المنطقة التي يرغب في التقديم فيها، ويقوم مكتب البريد بتسجيل بيانات المتقدم وطباعة إيصال سداد جدية الحجز، ويقوم المتقدم بدفع جدية الحجز بقيمة 10 آلاف جنيه نقدًا أو عن طريق التحويل البنكي.

سيتم الإعلان عن نتائج الفرز بعد الانتهاء من التقديم، وبعد الإعلان عن نتائج الفرز للمتقدمين على الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي سيقوم صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري بدعوة المتقدمين الذين تم اختيارهم للتوقيع على العقد، سيقوم المتقدم بدفع باقي ثمن الشقة على أقساط شهرية لمدة 20 عامًا، سيتم تسليم الشقة للمتقدم بعد سداد كامل ثمنها.

الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي

تحدد وزارة الإسكان الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي والتي جاءت في الإعلانات الأخيرة كالتالي:

صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم.

صورة من شهادة ميلاد الأبناء.

صورة من قسيمة الزواج.

صورة من إيصال مرافق حديث.

صورة من إقرار الدخل.