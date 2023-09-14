الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تفاصيل الإعلان الجديد لشقق الإسكان الاجتماعي 2023.. الأماكن والمساحات وشروط الحجز

وحدات الإسكان الاجتماعي
وحدات الإسكان الاجتماعي

اقتربت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من الانتهاء من تسليم شقق الإسكان الاجتماعي للحاجزين بالإعلانات السابقة، ومن المنتظر أن يتم فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 قبل نهاية العام الحالي، ويكون الحجز عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، التابع لوزارة الإسكان.

شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل 2023

ومن المقرر أن يتم طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2023 بمساحة  75 مترًا وبمقدم 15 ألف جنية للوحدة الواحدة، كما سيتم طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2023 بمساحة 90 مترًا بمقدم 22 ألف جنيه، على أن يتم سداد 10% عند الاستلام، وتقسيط باقي الـ90% من ثمن الشقة بنظام التمويل العقاري بالتقسيط على 30 سنة كحد أقصى.

أبرز شروط حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2023

- من شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 التمتع بالجنسية المصرية.

- من شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) قد استفاد من مبادرات التمويل العقاري السابقة الصادرة من البنك المركزي بقرارات مجلس إدارته بتاريخ فبراير 2014 أو بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتهما وبتاريخ يوليو 2021.

- من شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 50 سنة من تاريخ التقديم.

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعى 2023

كيفية التقديم على شقق وزارة الإسكان 2023 وشروط الحصول على شقة

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2023

وتضمن قائمة أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2023 التي سوف يضمها الإعلان الجديد  في 11 مدينة جديدة، حيث تتوفر شقق الإسكان الاجتماعي 2023 في الأماكن التالية:

- شقق الإسكان الاجتماعي 2023 في أكتوبر الجديدة.

- شقق الإسكان الاجتماعي 2023 في القاهرة الجديدة.

- شقق الإسكان الاجتماعي 2023 في العبور الجديدة.

- شقق الإسكان الاجتماعي 2023 في حدائق أكتوبر.

- شقق الإسكان الاجتماعي 2023 في مدينة العاشر من رمضان.

- شقق الإسكان الاجتماعي 2023 في الشروق.

- شقق الإسكان الاجتماعي 2023 في المنصورة الجديدة.

- شقق الإسكان الاجتماعي 2023 في دمياط الجديدة.

- شقق الإسكان الاجتماعي 2023 في غرب قنا.

- شقق الإسكان الاجتماعي 2023 في ناصر "غرب أسيوط".

- شقق الإسكان الاجتماعي 2023 في العلمين الجديدة.

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