زيادة معدلات تنفيذ وإنجازات مشروعات الإسكان بقنا الجديدة

أعلن المهندس أيمن رشاد عبد الحميد، رئيس جهاز قنا الجديدة ارتفاع معدلات التنفيذ ونسب الإنجازات للمشروعات السكينة ضمن مبادرة الرئيس السيسي لمشروع الإسكان الاجتماعي.

تفاصيل تنفيذ مشروعات الاسكان الاجتماعي قنا الجديدة

قال رشاد، لـ"الدستور"، إنه يجري حاليًا، تنفيذ 43 عمارة سكينة بواقع 1032 وحدة سكينة بمشروع الأسكان الاجتماعي نماذج تنفيذ مختلفة ما بين 90 مترًا و75 مترًا، وبلغت إجمالي تكلفة العمارات السكينة نحو 262.7 مليون جنيه بنظام أمر الإسناد لـ3 شركات مقاولات مسجلة في الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

أشار رئيس جهاز مدينة قنا إلى أن المشروعات الجارية في المدينة: (نموذج 90 مترًا) ثلاث غرف وصالة ومطبخ وحمام يتم تنفيذ 23 عمارة سكينة بعدد 552 وحدة سكينة وبنسبة تنفيذ 87 إلى 88% إجمالي أمر إسناد 144 مليون جنيه واستطرد قائلاً أن تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي يتضمن نموذج 75 مترًا نموذج 2 غرفة وصالة ومطبخ وحمام بعدد 5 عمارات سكنيه بواقع 180 وحدة سكنية وبنسبة تنفيذ 60% حيث وصل إجمالي أمر إسناد إلى 56 مليون جنيه.

وأفاد المشرف على جهاز غرب قنا الجديدة إلى أنه يتم تنفيذ 15 عمارة سكنية: نموذج 90 مترًا نموذج 3 غرف وصاله وحمام ومطبخ)، موضحًا أن أمر الإسناد بلغ 62.7 مليون جنيه".

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ارتفاع معدلات تنفيذ مدرستين بالحي الثالث والأول

أضاف رئيس الجهاز أن معدلات التنفيذ ونسب الإنجازات سجلت نموًا ملحوظًا، وجار تنفيذ أعمال الزراعة بالحي السكني الأول بالامتداد الشمالي للمدينة منطقة 21 عمارة زراعة اللاند سكيب وبلغت نسبة التنفيذ بتكلفة إجمالية 11.650 مليون جنيه.

وأعلن عن انتهاء من تنفيذ مدرسة التعليم الأساسي بعدد 43 فصلاً بمركز الشباب بالحي السكني الأول، إضافة إلي ذلك جار الانتهاء من تنفيذ مدرسة تعليم أساسي بالحي السكني الثالث ووصلت نسبة التنفيذ 70%، مشيرًا إلى أن تجاوزت قيمة تنفيذ المدرستان بقيمة إجمالية 42.250 مليون جنيه.