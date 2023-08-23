رئيس جهاز قنا الجديدة يتفقد المشروعات القومية بالمدينة

تفقد المهندس أيمن رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة معدلات التنفيذ ونسب الانجازات ضمن المتابعة الميدانية على كافة المشروعات الجارية بالمدينة أعمال الزراعة بالحي السكني الأول بالامتداد الشمالي للمدينة منطقة ٢١ عمارة زراعة الاند اسكيب بتكلفة إجمالية ١١ مليون و٦٥٠ ألف جنيه.

كما تفقد رشاد التشطيب النهائي بمركز الشباب بالحي السكني الأول ووصلت نسبة التنفيذ ٨٥٪ وكذلك مدرسة تعليم اساسي ٤٣ فصل بالحي السكني الثالث وبقيمة إجمالية ٤٢ مليون ومائتان وخمسة وثمانون ألف جنيه وشدد على الشركات المنفذة زيادة معدلات التنفيذ وجودة المواصفات القياسية وزيادة عدد العماله بالموقع.

وشهد حسام حمودة، السكرتير العام لمحافظة قنا، أمس، فعاليات القرعة العلنية لاختيار الفائزين بخطوط السير الجديدة الخاصة بسيارات الأجرة للعمل داخل مدينة قنا الجديدة، بحضور محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، والعقيد هاني مرسي وكيل إدارة المرور بقنا والمهندس أيمن رشاد، رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وطارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، ومحمد حسن مدير المواقف بالمحافظة.

قرعة خطوط سير سيارات الأجرة بقنا الجديدة

وأوضح السكرتير العام لمحافظة قنا خلال البيان الصحفي الصادر، عن مكتب إعلام الديوان العام لمحافظة قنا اليوم الثلاثاء انه تم الإعلان عن فتح باب التقديم للحصول على 4 خطوط سير جديدة لسيارات الأجرة للعمل داخل مدينة قنا الجديدة في ١١ يونيو الماضي، واستمر استقبال الطلبات لمدة أسبوعين بمقر جهاز مدينة قنا الجديدة.

وانطبقت الشروط على 9 مواطنين ممن تقدموا بالطلبات، وتم إجراء قرعة علنية صباح اليوم فيما بينهم لإختيار الفائزين الأربعة، مشيرا إلي أنه تم إستكمال فعاليات القرعة لتحديد ترتيب الخمسة الأخرين في القائمة الاحتياطية، وفي حالة تعثر أحد الفائزين بشراء السيارة واستكمال إجراءات الترخيص، سيتم استبداله بأحد الموجودين في القائمة الاحتياطية وفقا لترتيب سحب إسمه خلال القرعة التي تنظمها الأجهزة التنفيذية في محافظة قنا.