رئيس جهاز قنا الجديدة يوضح معدلات إنجاز مشروع الإسكان الاجتماعي

أعلن المهندس أيمن رشاد عبد الحميد رئيس جهاز قنا الجديدة، المشرف على جهاز مدينة غرب مدينة قنا، عن معدلات التنفيذ ونسب الإنجازات مشروع الإسكان الاجتماعي الجاري تنفيذها بالمدينة.

وأوضح رشاد حجم المشروعات الإسكان الاجتماعي الجار تنفيذها بعدد 23 عمارة بواقع 552 وحدة سكنية منها نموذج ٩٠م ثلاث غرف وصالة ومطبخ وحمام، مشيرا إلى أن نسبة التنفيذ بلغت 79% وإجمالي أمر إسناد ١٤٤ مليون جنيه.

كما أشار إلى أن ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي تنفيذ 5 عمارات بواقع 180 وحدة سكنية نموذج ٧٥م نموذج ٢ غرفة وصالة ومطبخ وحمام وبنسبة تنفيذ ٥٣٪ إجمالي أمر إسناد ٥٦ مليون جنيه.

وأفاد المهندس أيمن رشاد بأنه جار تنفيذ ١٥ عمارة نموذج ٩٠م نموذج ٣ غرفات وصالة ومطبخ وحمام بنسبة تنفيذ ٨٧٪ إجمالي أمر إسناد ٦٢,٧ مليون جنيه، مؤكدا على الشركات المنفذة على زيادة العمالة بالمشروع ومعدلات التنفيذ وجودة المواصفات القياسية.

ونوه بأنه يعتمد جدول زمني تنفيذ مشاريع الإسكان الاجتماعي في مدينة قنا الجديدة على عدة عوامل، من بينها حجم وتعقيد المشروع ومدى تقدم مراحل التخطيط والتنفيذ.

وأوضح أنه بشكل عام، يتم تحديد جدول زمني لتنفيذ المشاريع بناء على دراسة شاملة للمشروع من قبل الجهات المسؤولة وتحديد مواعيد محددة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ، مشيرا إلى أن يتم للحصول على جدول زمني محدد لمشاريع الإسكان الاجتماعي في مدينة قنا الجديدة.

وأكد أهمية تنفيذ توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وتعليمات المهندس عبدالمطلب عمارة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن والمهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بسرعة الانتهاء من تنفيذ مشروع الإسكان وتسليمها لمستحقيها.