الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عاجل| موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 (شروط التقديم والمستندات المطلوبة)

شقق الإسكان الاجتماعي
شقق الإسكان الاجتماعي

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023.. يهتم العديد من المتقدمين لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 بالإعلان رقم 18 الذي سيصدر قريبًا ويتضمن حجز شقق في عدد من المدن الجديدة. 

وفي هذا التقرير، سنتناول جميع التفاصيل المتعلقة بشقق الإسكان الاجتماعي 2023، بما في ذلك الأسعار والمواقع والأوراق المطلوبة.

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023

من المتوقع أن ينتهي صندوق الإسكان الاجتماعي قريبًا من تسليم شقق الإسكان الاجتماعي التي تم الإعلان عنها سابقًا، وسيتم فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 للإعلان رقم 18 في نهاية العام الحالي أو بداية العام الجديد 2024، وسيكون هذا الحجز متاحًا لفئات محدودة الدخل، ومن المتوقع طرح شقق بمساحة 75 مترًا بمقدم 15 ألف جنيه، وشقق بمساحة 90 مترًا بمقدم 22 ألف جنيه. 

وسيتم سداد 10% من ثمن الشقة عند الاستلام، وسيتم تقسيط باقي المبلغ على 30 سنة باستخدام نظام التمويل العقاري.

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023.. المستندات المطلوبة

إرفاق صورة الهوية المواطن الشخصية، أو جواز السفر.
إحضار بيان الراتب أو الدخل الشهري الذي لا يتعدى الحد الأدنى المطلوب.
تقديم شهادة ثبوت عدم العمل وذلك في حالة إذا كان المتقدم غير موظف.
عدد صورتين شخصية حديثة مقاس 4*6 سم، ويتم تقديمها عند التقديم أو عند إخلاء الشقة.
إرفاق شهادات ميلاد الأطفال، ومستندات التعليم، وثائق تأهيل إلى العمل إن وجدت.
تقديم صورة من الكشف البنكي للتحقق من قدرة المتقدم على سداد إيجار الوحدة السكنية.

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موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023.. الشروط 

يكون المتقدم للحجز مصري الجنسية.
تجاوز المتقدم سن 21 عامًا.
ألا يكون المتقدم أو أفراد العائلة من الزوج، أو الزوجة، أو الأولاد القصر قد استفاد من مبادرات التمويل العقاري السابقة الصادرة من البنك المركزي.
ألا يكون قد سبق الاستفادة للمتقدم أو أحد أفراد أسرته من مشروعات سابقة من الإسكان الاجتماعي.
 

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023.. أماكن الشقق


يوفر الإسكان الاجتماعي التابع إلى وزارة الإسكان في مصر زمرة متنوعة من الشقق إلى الشباب، والتي تتميز بالعدم، وأنها تتواجد في أكثر من منطقة، حيث إن تتمثل أماكن شقق الإسكان الاجتماعي فيما يلي:

المنصورة الجديدة.
أكتوبر الجديدة.
دمياط الجديدة.
القاهرة الجديدة.
غرب قنا.
العبور الجديدة.
ناصر غرب أسيوط.
مدينة الشروق.
العلمين الجديدة.
حدائق أكتوبر.
مدينة العاشر من رمضان.
 

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