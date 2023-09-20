مواعيد العطلات الرسمية في شهر أكتوبر 2023 والإجازات المتبقية لنهاية العام.. يتساءل الكثير من المواطنين، عن مواعيد العطلات الرسمية في شهر أكتوبر 2023 والاجازات المتبقية لنهاية العام خاصة العاملين في الهيئات والوزارات الحكومية والقطاع الخاصة في مصر.

مواعيد العطلات الرسمية في شهر أكتوبر 2023 والاجازات المتبقية لنهاية العام

موعد إجازة المولد النبوي 2023:

تحتفل الحكومة بذكرى المولد النبوي بتخصيص يوم عطلة، ويصادف المولد النبوي لعام 2023 يوم الأربعاء 12 ربيع الأول 1445 هـ، الموافق 27 سبتمبر 2023 ميلاديًا.

ويجب ملاحظة أنه تم تأجيل إجازة المولد النبوي لعام 2023 إلى الخميس، لتضمينها مع يومي الجمعة والسبت، حيث يحصل العديد من الموظفين على إجازة أسبوعية في تلك الأيام.

موعد إجازة 6 أكتوبر 2023:

تصادف إجازة يوم 6 أكتوبر ضمن القائمة الرسمية للإجازات لعام 2023، حيث تحتفل مصر بعيد القوات المسلحة في هذا اليوم. ولفت الانتباه أنه من المتوقع تغيير يوم الإجازة من الجمعة 6 أكتوبر إلى الخميس 5 أكتوبر، لأن يوم الجمعة يُعتبر إجازة رسمية أسبوعية. ويشمل ذلك جميع الإجازات الرسمية لعام 2023، حيث سيتم دفع أجر العاملين في القطاعين العام والخاص خلالها.لعام والخاص.

وبعد انتهاء إجازتي المولد النبوي و6 أكتوبر لن يتبقى أي إجازات حتى نهاية 2023.

العطلات الأسبوعية فى شهر أكتوبر 2023

وبخلاف الإجازات الرسمية 2023 شهر أكتوبر، سنوضح لكم تواريخ العطلات الأسبوعية في ذلك الشهر للقطاع العام فقط كالتالي:

الجمعة 6 أكتوبر 2023.

السبت 7 أكتوبر 2023.

الجمعة 13 أكتوبر 2023.

السبت 14 أكتوبر 2023.

الجمعة 20 أكتوبر 2023.

السبت 21 أكتوبر 2023.

الجمعة 27 أكتوبر 2023.

السبت 28 أكتوبر 2023.

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