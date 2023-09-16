السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مواعيد العطلات الرسمية فى أكتوبر 2023

إجازات
إجازات

يبحث المواطنون عن مواعيد العطلات الرسمية في شهر أكتوبر 2023، بالتزامن مع تخطي نصف شهر سبتمبر حيث يرغب الموظفين فى بعض الهيئات والمصالح الحكومية فى معرفة مواعيد الإجازات وذلك مع قرب حلول شهر أكتوبر،  خاصة أن ذلك الشهر سيكون أول أشهر العام الدراسي الجديد 2023-2024.

 

إجازات شهر أكتوبر 2023 

ويضم شهر أكتوبر إجازة رسمية واحدة فقط وهي ذكري نصر أكتوبر المجيد، والذي يوافق يوم الجمعة 6 أكتوبر 2023، وقبل ذلك الموعد سوف يعلن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قراره إما بتقديم أو ترحيل موعد الإجازة لوقوعها في يوم عطلة أسبوعية.

 

كما يضم شهر أكتوبر 8 أيام عطلات رسمية وهي أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع ونستعرض لكم مواعيدها فى السطور التالية:

مواعيد العطلات الرسمية في شهر أكتوبر 2023

  • الجمعة 6 أكتوبر
  • السبت 7 أكتوبر
  • الجمعة 13 أكتوبر
  • السبت 14 أكتوبر
  • الجمعة 20 أكتوبر
  • السبت 21 أكتوبر
  • الجمعة 27 أكتوبر
  • السبت 28 أكتوبر

سبب الاحتفال بيوم 6 أكتوبر

وتحتفل القوات المسلحة المصرية في السادس من أكتوبر من كل عام، بذكرى نصر أكتوبر المجيد على العدو الصهيوني إسرائيل، فقد بدأت الحرب في الثانية ظهرا من اليوم السادس من شهر أكتوبر 1973 ميلاديا وبالتاريخ الهجري العاشر من رمضان 1393 هـ.

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الإجازات المتبقية من عام 2023 بعد إجازة 6 أكتوبر

وتنتهي الإجازات الرسمية في عام 2023 خلال شهر أكتوبر حيث تكون إجازة عيد القوات المسلحة هي آخر إجازات العام الميلادي الحالي 2023، ولا يوجد إجازات رسمية آخري في شهري نوفمبر وديسمبر، فقط ايام العطلات الأسبوعية (الجمعة والسبت).

وطبقا للمادة 48 من قانون الخدمة المدنية، فإن الموظف يستحق إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية.

ويحق لصاحب العمل أن يستدعي العامل للمنشأة في يوم الإجازة الرسمية إذا تطلب الأمر وجوده، ويحصل العامل على مثلي الأجر عن كل يوم إجازة رسمية يحضر فيها للعمل.

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