الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023- 2024 ومواعيد الإجازات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يبحث الكثير من المواطنين حول الخطة الزمنية للعام الدراسي 2024، وموعد بدء العام الدراسي الجديد،  متخوفين من إمكانية حدوث تأجيل للعام الدراسي الجديد.

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024

ولكن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن موعد بدء الدراسة بالعام الدراسي الجديد 2023-2024، وأكدت أنه لا صحة لتأجيل الدراسة وأن العام الدراسي سيبدأ في موعده المحدد.

ويبدأ العام الدراسي الجديد من يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.

ولكن وفقًا لقرار وزارة التربية والتعليم تم  السماح للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرًا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الماضي، وذلك بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.

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 الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023 / 2024

وحول الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023 / 2024، عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي:

- بدء الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر 2023 إلى الخميس 25 يناير 2024 . - بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2024 . 

- بدء امتحان الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات) يوم الثلاثاء 9 يناير 2024 .

 - بدء الفصل الدراسي الثاني السبت 10 فبراير 2024 إلى الخميس 6 يونيو 2024. 

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 25 مايو 2024 . 

- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 1 يونيو 2024 .

 - بدء امتحانات الثانوية العامة السبت 15 يونيو 2024 .

موعد مراجعة الفصلين الأول والثاني 

 - يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.

 - تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونياً. 

موعد إجازة نصف العام 

وتبدأ  مدة إجازة نصف العام أسبوعين من السبت الموافق 27 يناير 2024 وتنتهي الخميس 8 فبراير 2024 ، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما. 

- هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.

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