الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تفاصيل قرار حظر النقاب فى المدارس قبل انطلاق العام الدراسي الجديد

النقاب
النقاب

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عدة قرارات مهمة خاصة بالزى المدرسي قبل إنطلاق العام الدراسي الجديد والذي سوف ينطلق فى 30 سبتمبر الجارى، وقد أعلنت الوزارة عن تفاصيل غطاء الرأس فى المدارس وأن الموضوع أختيارى وليس إجبارى منبه على كافة المدارس تطبيق ما جاء فى القرار الوزارى الخاص بالزي الموحد للمدارس.

حظر النقاب في المدارس 

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن تفاصيل غطاء الرأس بالاضافة إلى حظر النقاب فى المدارس نهائيا، وتحدثت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن تفاصيل الزى المدرسي للفتيات وقالت الوزارة فى قرار وزارى لها أن الزي المدرسي للفتيات  ارتداء بلوزة بيضاء، وجونلة من قماش تيل، بطول مناسب باللون الذي تختاره مديرية التربية والتعليم المختصة. وفي فصل الشتاء يمكن ارتداء جونلة من الصوف، كما يمكن ارتداء بلوفر أو جاكت، بلون الجونلة، وقنا لما تقرره مديرية التربية والتعليم المختصة، بالإضافة إلى حذاء مدرسي وجورب، بلون مناسب للزي المدرسي المختار للبنين والبنات.

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شروط غطاء شعر البنات 

وقالت إنه  بالنسبة لغطاء الشعر للبنات (اختياري) مؤكدة أنه يشترط في الغطاء الذي تختاره الطالبة برغبتها ألا يحجب وجهها، ولا يعتد بأي نماذج أو رسوم توضيحية تعبر عن غطاء الشعر، بما يخالف ذلك، مع الالتزام باللون الذي تختاره مديرية التربية والتعليم المختصة.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أيضًا خلال قرارها الوزارى الخاص بالحجاب أن يكون ولي الأمر على علم باختيار ابنته، وأن اختيارها لذلك، قد تم بناء على رغبتها دون ضغط أو إجبار من أي شخص أو جهة غير ولي الأمر، على أن يتم التحقق من علم ولي الأمر بذلك.

وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الدراسي الجديد يوم 30 سبتمبر الجارى، مؤكدة أن كافة المدارس جاهزة لاستقبال العام الدراسي الجديد وقد أنهت كافة المدارس الصيانات البسيطة والشاملة. 

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