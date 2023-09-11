"التعليم" تحظر النقاب بالمدارس.. وغطاء الشعر "اختيارى"

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، في قرارها الوزاري المتعلق بتحديد مواصفات الزي المدرسي الموحد لجميع الطلاب بالمدارس الرسمية والخاصة لجميع الصفوف الدراسية، أن غطاء الشعر للبنات (اختياري).

وأوضحت أنه يشترط في الغطاء الذي تختاره الطالبة برغبتها ألا يحجب وجهها، ولا يعتد بأي نماذج أو رسوم توضيحية تعبر عن غطاء الشعر بما يخالف ذلك، مع الالتزام باللون الذي تختاره مديرية التربية والتعليم المختصة.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن يكون ولي الأمر على علم باختيار ابنته، وأن اختيارها لذلك قد تم بناء على رغبتها دون ضغط أو إجبار من أي شخص أو جهة غير ولي الأمر، على أن يتم التحقق من علم ولي الأمر بذلك.

زى مدرسى موحد

وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم خطابا بشأن لائحة الانضباط المدرسي، وإرشادات جهاز حماية المنافسة بشأن تطبيق أحكام قانون حماية المنافسة في قطاع الزي المدرسي وتحقيقاً للصالح العام، وحسن سير وانضباط العملية التعليمية في جميع المؤسسات التعليمية، على الالتزام بمواصفات الزي المدرسي الموحد لطلاب وطالبات المدارس الرسمية والخاصة بارتداء زي موحد، وفقًا للمواصفات الآتية:

أولًا- بالنسبة لمرحلة التعليم الأساسى:

1- الحلقة الابتدائية (بنون وبنات) يشمل الزى المدرسى مريلة وبنطلونا لجميع الطلاب باللون الذي تحدده مديرية التربية والتعليم المختصة.

2- يمكن استبدال المريلة وإحلال قميص وجونلة محلها.

3- بطول مناسب بالنسبة للبنات، وقميص وبنطلون بالنسبة للبنين.

4- يمكن ارتداء بلوفر أو جاكيت في فصل الشتاء، وفقًا لما تقرره مديرية التربية والتعليم المختصة.

5- حذاء مدرسي وجورب بلون مناسب للزي المحدد.

زى المرحلة الإعدادية

- بالنسبة لطلاب الحلقة الإعدادية:

- البنون: ارتداء قميص بلون مناسب، وبنطلون طويل، وفي فصل الشتاء يمكن ارتداء بلوفر، أو جاكيت وفقا لما تقرره المديرية.

- البنات: ارتداء بلوزة ومريلة من قماش تيل بحمالات (دريل)، باللون الذي تحدده التربية والتعليم المختصة، وفي فصل الشتاء يمكن ارتداء المريلة من قماش الصوف، أو ارتداء بلوفر، أو جاكيت استبدال المريلة، وإحلال قميص وجونلة بلون المريلة، ويجوز محلها بلون مناسب.

- حذاء مدرسي وجورب، بلون مناسب للزي المدرسي.

زى المرحلة الثانوية

ثانيا: بالنسبة للمرحلة الثانوية وما في مستواها:

- البنون: ارتداء قميص بلون مناسب وبنطلون طويل، وفي فصل الشتاء يمكن ارتداء بدوار أو جاكيت، وفق ما تقرره مديريات التربية والتعليم.

- البنات: ارتداء بلوزة بيضاء، وجونلة من قماش تيل، بطول مناسب باللون الذي تختاره مديرية التربية والتعليم المختصة، وفي فصل الشتاء يمكن ارتداء جونلة من الصوف، كما يمكن ارتداء بلوفر أو جاكيت، بلون الجونلة، وفقا لما تقرره مديرية التربية والتعليم المختصة.

- حذاء مدرسي وجورب، بلون مناسب للزي المدرسي المختار للبنين والبنات.