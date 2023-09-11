التعليم تصدر قرارًا بمواصفات الزى المدرسى للمراحل التعليمية (مستند)

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قراراً بشأن الزي المدرسي ولائحة الانضباط المدرسي، استعدادا للعام الدراسي الجديد 2023/2024.

ووجهت الوزارة، خطابا، لجميع مديريات التربية والتعليم، وجاء نصه كالتالي:

"بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم (٤٣) لسنة ١٩٧٩ ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما، وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (۱۳۹) لسنة ۱۹۸۱، ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم (۳) لسنة ،۲۰۰۰ ، بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (۲۷۱) لسنة ۱۹۹۷، بتنظيم وزارة التربية والتعليم، وعلى القرار الوزاري رقم (۱۱۳) الصادر بتاريخ ۱۹۹٤/٥/١٧، بشأن الزي المدرسي وعلى القرار الوزاري رقم (۲۰۸) المصادر بتاريخ ۱۹۹٤/٨/٦، بتفسير بعض أحكام القرار الوزاري رقم (۱۱۳) بتاريخ ١٩٩٤/٥/١٧، بشأن الزي المدرسي وعلى القرار الوزاري رقم (۲۸۷) لسنة ۲۰۱٦، بشأن لائحة الانضباط المدرسي وعلى إرشادات جهاز حماية المنافسة، بشأن تطبيق أحكام قانون حماية المنافسة في قطاع الزي المدرسي وتحقيقاً للصالح العام، وحسن سير وانضباط العملية التعليمية في جميع المؤسسات التعليمية.

زى مدرسى موحد لجميع الطلاب والطالبات

- المادة الأولى:

١. يهدف الزي المدرسي الموحد لجميع الطلاب والطالبات - داخل المدارس - إلى الآتي: إظهار ترتيب وتناغم الطلاب، وانضباطهم داخل المدارس؛ إذ يمثل هذا استكمالاً للأهداف المرتبطة بالعمل التربوي.

۲ . ترسيخ قواعد الانضباط والتنظيم، واحترام القوانين واللوائح داخل المؤسسة التعليمية لدى الطلاب والطالبات.

٣.غرس ودعم روح الانتماء للمدرسة، من خلال إبراز خصوصية كل مرحلة في هذا الجانب.

٤. تحقيق التوافق النفسي والاجتماعي، من خلال إزالة الفوارق المادية والاجتماعية بين الطلاب وإرساء مبدأ العدالة والمساواة.

٥. الحد من التنمر والسخرية بين الطلاب، بارتداء الملابس الرسمية الموحدة؛ مما يقلل العنف والمشاكل التأديبية داخل المدارس.

٦. التقليل من إهدار الوقت، والمنافسة بين الطلاب القائمة على التباهي والتفاخر.

٧. خفض التكاليف، وتخفيف الأعباء المادية على أولياء الأمور.

مواصفات الزي المدرسي الموحد

المادة الثانية: مواصفات الزي المدرسي الموحد يلتزم طلاب وطالبات المدارس الرسمية والخاصة بارتداء زي موحد، وفقًا للمواصفات الآتية:

أولًا: بالنسبة لمرحلة التعليم الأساسى:

1 - الحلقة الابتدائية (بنون وبنات) يشمل الزى المدرسى مريلة وبنطلون لجميع الطلاب باللون الذي تحدده مديرية التربية والتعليم المختصة.

2- يمكن استبدال المريلة، وإحلال قميص وجونلة محلها.

3- بطول مناسب بالنسبة للبنات، وقميص وبنطلون بالنسبة للبنين.

4- يمكن ارتداء بلوفر أو جاكيت في فصل الشتاء، وفقًا لما تقرره مديرية التربية والتعليم المختصة.

5- حذاء مدرسي وجورب بلون مناسب للزي المحدد.

زى المرحلة الإعدادية

- بالنسبة لطلاب الحلقة الإعدادية:

- البنون ارتداء قميص بلون مناسب، وبنطلون طويل وفي فصل الشتاء ويمكن ارتداء بلوفر، أو جاكيت وفقا لما تقرره المديرية.

- البنات: ارتداء بلوزة ومريلة من قماش تيل بحمالات (دريل)، باللون الذي تحدده التربية والتعليم المختصة.

- في فصل الشتاء يمكن ارتداء المريلة من قماش الصوف، أو ارتداء بلوفر، أو جاكيت استبدال المريلة، وإحلال قميص وجونلة بلون المريلة، ويجوز محلها بلون مناسب.

- حذاء مدرسي وجورب، بلون مناسب للزي المدرسي.

زى المرحلة الثانوية

ثانيا: بالنسبة للمرحلة الثانوية وما في مستواها

- البنون: ارتداء قميص بلون مناسب وبنطلون طويل.

وفي فصل الشتاء يمكن ارتداء بدوار أو جاكيت، وفق ما تقرع مديريات التربية والتعليم.

- البنات: ارتداء بلوزة بيضاء، وجونلة من قماش تيل، بطول مناسب باللون الذي تختاره مديرية التربية والتعليم المختصة.

وفي فصل الشتاء يمكن ارتداء جونلة من الصوف، كما يمكن ارتداء بلوفر أو جابت، بلون الجونلة، وفقا لما تقرره مديرية التربية والتعليم المختصة.

- حذاء مدرسي وجورب، بلون مناسب للزي المدرسي المختار للبنين والبنات.

ثالثا: بالنسبة لغطاء الشعر للبنات (اختياري) ويشترط في الغطاء الذي تختاره الطالبة برغبتها ألا يحجب وجهها، ولا يعتد بأي نماذج أو رسوم توضيحية تعبر عن غطاء الشعر، بما يخالف ذلك، مع الالتزام باللون الذي تختاره مديرية التربية والتعليم المختصة.

- أن يكون ولي الأمر على علم باختيار ابنته، وأن اختيارها لذلك، قد تم بناء على رغبتها دون ضغط أو إجبار من أي شخص أو جهة غير ولي الأمر، على أن يتم التحقق من علم ولي الأمر بذلك.

المادة الثالثة:

أن يحدد مجلس إدارة المدرسة - بالتنسيق مع مجلس الأمناء والآباء والمعلمين - لون الزي المدرسي المناسب لطلاب المدرسة من البنين والبنات ويتم اعتماد القرار الصادر من مديرية التربية والتعليم المختصة، على أن يُراعى عند تغيير الزي المدرسي أن يكون في بداية كل مرحلة تعليمية، وألا تقل المدة البينية للتغيير عن 3 سنوات، ويترك مكان شرائه اختياريا لولي الأمر.

المادة الرابعة:

تلتزم المدرسة عند تحديد المواصفات المشار إليها - بعدم تمييز الزي المدرسي من خلال اشتراط وضع تصاميم أو أشكال، أو ألوان، أو خطوط أو نقوش معقدة، أو مركبة عليه، بطريقة لا تتيح توافره في أكثر من مصدر - والاكتفاء بالألوان المناسبة، مع توفير الشعار الخاص بالمدرسة؛ لتثبيته على الري المدرسي في حالة اشتراطه من قبل المدرسة.

المادة الخامسة:

تلتزم كل مدرسة بالإعلان عن الزي المدرسي المقرر على جميع الطلاب (بنين وبنات)، بشكل علني ومرئي في مكان ظاهر بالمدرسة، وكنا على الموقع الرسمي، ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمدرسة، أو غيرها من وسائل النشر، وذلك قبل بدء العام الدراسي بشهرين على الأقل.

المادة السادسة:

لا يجوز لأي طالب أو طالبة ارتداء زي مخالف لما حددته الوزارة ولا يُسمح للطالب أو الطالبة بدخول المدرسة، والانتظام في الدراسة حال المخالفة، ويراعى في جميع الأحوال أن يكون الزى مناسبا في مظهره، وأسلوب ارتدائه مع المحافظة على نظافته، مؤكدة أن هذه المواصفات للزى المدرسى تسرى على المدارس الرسمية والخاصة والدولية التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة.

rr

fff