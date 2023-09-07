حماية المنافسة يناشد أولياء الأمور بالإبلاغ حال إجبارهم على شراء الزى من المدرسة

علق الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، على مناشدة الجهاز للإبلاغ عن الممارسات الاحتكارية في البيع والشراء.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الخميس، إن حماية المنافسة يناشد أولياء الأمور بالإبلاغ حال إجبارهم علي شراء الزي من المدرسة.

وأضاف أنه تم اكتشاف فوارق في سعر الزي المدرسي داخل المدرسة وخارجها لأكثر من 40%، مؤكداً أن أولياء الأمور أولى بهذه الفوارق.

وأشار إلى أن بعض المدارس تجبر أولياء الأمور على شراء الزى المدرسى من متاجر معينة، موضحاً أنه تم إصدار إرشادات لكل المدارس لتجنب الاحتكار حتى لا تقع تحت طائلة القانون.