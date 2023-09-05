حماية المنافسة يناشد أولياء الأمور بالإبلاغ حال إجبارهم على شراء الزى من المدرسة

قال الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إنه لا يجوز إجبار أولياء الأمور على شراء الزي المدرسي من مكان محدد.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج "من مصر" المذاع على شاشة "سي بي سي"، أنه يحق لولي الأمر الشراء من المنفذ المناسب له، لافتًا إلى أنه تم إصدار 4 مخالفات لـ 4 مدارس مختلفة، في هذا الشأن، وتم إجراء استبيان لأكثر من 280 مدرسة في القاهرة والجيزة.

الممارسات الاحتكارية لبعض المدارس توقعهم تحت طائلة القانون

وأوضح أن الفارق السعري للزي المدرسي بين سعره في المدرسة وخارجها يصل لأكثر من 40%، مشيرًا إلى أن الجهاز أصدر إرشادات لكافة المدارس لتجنب الممارسات الاحتكارية التي توقعهم تحت طائلة القانون.

وناشد أولياء الأمور بالإبلاغ فورًا حال إجبارهم على شراء الزي المدرسي والسبلايز من مكان محدد، مردفًا: "رصدنا فروقا سعرية في بيع الزي المدرسي بعدد من المدارس".