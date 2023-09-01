"الدستور" داخل أسواق الزي المدرسي .. البناتي أغلى من الأولادي

أسابيع قليلة تفصلنا عن بدء عام دراسي جديد، تستعد له عدد كبير من الأسر المصرية التي تحتوي على طلبة مدارس وجامعات، حيث تتوحد جهودهم خلال هذه الأيام لشراء ما يكفيهم من مستلزمات وأدوات دراسية، ومن بين هذه الأساسيات، هو الزي المدرسي الخاص بكل فئة عمرية، والذي يتكون من تي شيرت أو قميص للأولاد، وجونلة أو جيبة للبنات، بجانب الجاكت أو البلوفر الشتوي الخاص بهم خلال فصل الشتاء.

تجولت الدستور داخل أسواق منطقة وسط البلد، لرصد أسعار الزي المدرسي هذا العام، ومدى اختلافها عن الأعوام السابقة، وبدأنا جولتنا بمنطقة وسط البلد، وتحديداً شارع باب اللوق، حيث المحلات العتيقة والشهيرة ببيع الملابس المدرسية، تحدثنا مع الحاج فهمي صاحب إحدى هذه المحلات، فقال: "الحمد لله الأسعار مستقرة إلى حد كبير هذا العام، ولم تختلف كثيراً عن الأعوام السابقة خاصة في المراحل الابتدائية والإعدادية، حيث يتراوح سعر البنطلون القماش الأولادي بين 80 إلى 110 جنيه، وسعر التي شيرت 95 جنيهاً، بينما أسعار الزي البناتي هي الجيبة بـ85 جنيهاً، والجونلة 100 جنيه، التونك البناتي 185، جيب بنطلون بحمالة جبردين 175 جنيهًا، ومن المعروف ارتفاع سعر الزي المدرسي البناتي عن نظيره الأولادي، بسبب استخدام خامات قماش أكثر وتفصيلات مختلفة، وعن حركة البيع والشراء فهي مازالت في بدايتها خاصة وأن العام الدراسي متبقي عليه شهر كامل، ربنا يجعله عام خير على أولادنا وجميع الأسر المصرية".

بالانتقال إلى محل آخر قريب من قصر عابدين، تحدثنا مع صاحبه عم بيومي، الذي قال: "المحل هنا متخصص في بيع الملابس الرياضية والمدرسية، ومع حلول كل عام دراسي، أكثف الكمية المطروحة للبيع من الزي المدرسي، لأن منطقة وسط البلد وعابدين تشتهر منذ زمن بعيد ببيع الزي المدرسي، ويعتبر موسم خاص نحاول فيه تقديم أفضل الملابس والخامات بأسعار معقولة، تخفيفاً ومراعاة لظروف الأسرة المصرية التي تتكبد عناء الزي المدرسي والمستلزمات الدراسية بجانب الكتب الخارجية والدروس الخصوصية، عن أسعار الزي المدرسي هذا العام، لا تختلف عن أسعار العام الماضي".