الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مقصد الجميع.. الأسواق الشعبية قبلة المواطنين لشراء الزى المدرسى (صور)

الزي المدرسي داخل
الزي المدرسي داخل الأسواق الشعبية

بدأ الموسم  الدراسي الجديد ويعد الزي المدرسي أحد أبرز الأساسيات الأولية لأولياء أمور طلاب المدارس الحكومية، خاصة الطلاب الجدد والذين يقصدون الأسواق الشعبية بحثًا عن الأسعار المتوسطة لشراء الملابس لتخفيف العبء المالي بعد الارتفاع الكبير في الملابس المدرسية خاصة في المدارس الخاصة.

 ورصدت "الدستور" أسعار الزي المدرسي في الأسواق الشعبية التي تبيع الملابس المدرسية بأسعار مخفضة خاصة الزي الحكومي. 

 عروض وتخفيضات داخل الأسواق الشعبية

قال علي أحد البائعين داخل سوق إمبابة: "هناك عروض مختلفة داخل سوق إمبابة التي تعتبر من أرخص الأماكن التي تبيع الملابس بتخفيضات كبيرة، خاصة بواقي المصانع وأسعار مناسبة مع جميع فئات المجتمع دون الضغط علي أولياء الأمور حتى الشنط المدرسية والتي تبدأ من 75 جنيهًا داخل السوق".

 إقبال كبير 

 من جهته قال خالد مرزوق بائع آخر: "هناك عروض متنوعة على الأحذية والشنط المدرسية والملابس وخيارات مختلفة داخل السوق، مما يسهل على الأهالي الشراء حسب الميزانية المتوفرة لهم مع إقبال كبير من المواطنين مع بداية الموسم الدراسي مع مختلف متطلبات المدارس".

 فرق الأسعار بين الأسوق الشعبية والمحلات الخارجية

 وأشارت أم محمود إحدى  أولياء الأمور داخل سوق إمبابة: "توجد أسعار مختلفة داخل السوق الشعبية وكل عام نقوم بشراء طلباتنا منها، وهي متوفرة بكميات كبيرة وأسعار مختلفة ومتقاربة مع الأعوام الماضية على عكس أسعار لبس المدارس والشنط داخل المحلات الخارجية فرق كبير في الأسعار".

 ووافقتها الرأي منار إحدى أولياء الأمور الجدد قائلة: "أول سنة ليا أشتري لبس مدارس، ولكن فوجئت بأسعار في متناول الجميع عكس المحلات الأخرى الطقم كامل يبدأ من 120 جنيهًا وأحذية تبدأ من 75 جنيهًا وشنط أيضًا".

أسعار ملابس المدارس داخل الأسواق الشعبية

  • مريلة من 100 إلى 120 جنيهًا.
  • قميص مدرسي يبدأ من 75 إلى 150 جنيهًا.
  • "جونلة" مدرسية يبدأ من 75 إلى 120 جنيهًا.
  • البلوزة البيضاء: يبدأ من 75 إلى 100 جنيه.
  • الأحذية تبدأ من 75 حتى 150 جنيهًا.
  • الجورب يبدأ من 10 إلى 25 جنيهًا.
  • بنطلون مدرسي جبردين أو قماش من 100 إلى 120 جنيهًا.
  • طقم بناتي كامل يبدأ من 150 إلى 350 جنيهًا.
  • طقم أولادي كامل يبدأ من 120 إلى 250 جنيهًا.

الزي المدرسي داخل الأسواق الشعبية
الزي المدرسي داخل الأسواق الشعبية
الزي المدرسي داخل الأسواق الشعبية
الزي المدرسي داخل الأسواق الشعبية
الزي المدرسي داخل الأسواق الشعبية
الزي المدرسي داخل الأسواق الشعبية
الزي المدرسي داخل الأسواق الشعبية
الزي المدرسي داخل الأسواق الشعبية
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