جولة داخل أسواق الزي المدرسي.. وتجار: الأسعار مستقرة (صور)

أهلًا بالمدارس..

بدأ إقبال الأهالى وأولياء الأمور على الأسواق لشراء الملابس المدرسية استعدادًا للعام الدراسى الجديد منذ بداية موسم المدارس، وتبدأ المحال التجارية المُخصصة لبيع الزي المدرسي، في طرحه بالأسواق بالتزامن مع اقتراب موعد الدراسة، حيث يفضل بعض الطلاب وأولياء الأمور، شراء الزي المدرسي قبل فترة من بدء الدراسة، وبدء ازدحام الأسواق في آخر أيام الشهر الحالي.

ورصدت “الدستور” أسعار الزي المدرسي التقليدي الذي اعتدنا عليه من الصغر سواء كان الجيب الفستان والبنطلون والقميص.

قال عبدالعظيم حسن أحد تجار الزي المدرسي في ميدان الجيزة، :"المرحلة الابتدائية يبدأ سعرها من 250 إلى 270، المرحلة الاعدادية يبدأ من 280 جنيه إلى 300 جنيه، أما المرحلة الثانوية تبدأ من 290 إلى 320 جنيه وذلك أسعار الطقم الكامل.

وأوضح عبدالعظيم أن أسعار القطع مثل البلوزة يبدأ من 100 إلى 200 جنيه حسب الجودة والخامة، والبنطلون يبدأ من 75 القماش إلى 150 الجبردين حسب المرحلة العمرية.

وأضاف سيد، بائع بمحل ملابس جاهزة بمنطقة الجيزة، أن الزي المدرسي لم يعد تقليدًا، حيث تعتمد بعض المدارس الخاصة على اختيار أشكال معينة مثل "التيشرت والبنطلون الأسبورت" ولها أماكن بيع خاصة أو حسب اللون المتوفر لدي محلات الملابس الجاهزة وتعتبر أرخص بكثير من الأماكن المخصصة لبيع الملابس داخل المدارس ولكن الدراسي الحكومية فمعروف ألوانها ومتوفرة بشكل كبير داخل الأسواق، سواء كانت جيب وبنطلون وقميص وجاكت وفستان ولها زبونها الخاص.

وأكد أحد التجار أن الأسعار مستقرة نظرًا لوجود الأوكازيون الصيفي بالإضافة إلى استقرار أسعار الملابس الجاهزة بشكل عام بعد الأوكازيون خاصة أن الألوان السادة مثل الابيض والرصاصي والمحلي والبيج متوفرة بشكل كبير في الملابس الجاهزة داخل التخفيضات فمن الممكن أن يستفيد بها المشتري دون اللجوء إلى أزياء خاصة للمدارس مثل البنطلونات والفساتين والقمصان.