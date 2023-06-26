منعًا لتكرار الحوادث داخل المدارس.. صيانة وترميم فى الإجازة الصيفية

تتكرر الحوادث في المدارس كل عام بسبب الإهمال أو عدم صيانتها، وهو ما جعل أولياء الأمور يطالبون بصيانة المدارس بشكل دوري حفاظًا على سلامة أولادهم.

وتعمل مديريات التعليم على فحص تلفيات المدارس بعد الانتهاء من الامتحانات في كل عام دراسي، من أجل صيانة وتطوير المدارس وجميع الفصول.

ومن هنا تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التعليم والتعليم الفني، بشأن البدء في رصد المدارس التي تحتاج لصيانة جزئية أو شاملة للقيام بها خلال الإجازة الصيفية، استعدادا للعام الجديد للحفاظ على أمن وسلامة أبنائنا.

منع حوادث المدارس

وتضمن طلب الاحاطة الذي تقدم به عضو مجلس النواب أن هناك عدد كبير من المدارس تحتاج إلى تطوير وإعادة بناء البنية التحتية للمدارس وذلك بسبب الإهمال الشديد وغياب الصيانة الدورية، وهى الأزمات التى تظهر على السطح مع بداية كل عام دراسي.

وأوضح عضو مجلس النواب أن مع بداية العام الدراسي نشهد حوادث سقوط طلاب من المبانى أو انهيار أسوار أو النوافذ الزجاجية بالمدارس، لذا تقدمت بطلب الإحاطة لصيانة المدارس وعلاج الأزمات والحوادث بشكل استباقي، من خلال استغلال الاجازات الصيفية وهي 3 شهور في إعادة هيكلة المدارس والأبنية التعليمية، لتوفير أبنية مناسبة لأبنائنا الطلاب تضمن لهم أكبر قدر من الأمان والسلامة.

فحص المدارس بشكل دقيق وإخطار وزارة التربية والتعليم

وعن آلية التنفيذ أكد عضو مجلس النواب ان يجب فحص ورصد المدارس التي تحتاج إلى صيانة وتحسين الأبنية التعليمية وإعداد تقرير بشكل مفصل عن نوع الصيانة وعن الاحتياجات اللازمة لكل مدرسة ومن ثم إخطار مديري المدارس بجميع مدارس الجمهورية بمراجعة الصيانة بشكل كامل ودقيق إبلاغ الوزارة بها، لتكون مسئولة عن إجراء الصيانة اللازمة قبل بداية العام الدراسي.

أولياء أمور: أعمال الصيانة قرار جيد في صالح الطلاب واولادنا جميعًا

مصطفى سعد، أحد أولياء الأمور، يرى أن صيانة المدارس بشكل دوري خاصةً في فترة الإجازة الصيفية هو أمر ضروري لحفظ وسلامة أولادنا وجميع الطلاب.

يقول سعد أن الطلاب سواءً في المرحلة الابتدائية او الاعدادية في المدارس الحكومية يكون عددهم كبير في الفصل الواحد أو المدرسة، وهذا يؤدي إلى تهالك الفصول بما فيها الديسكات والأدوات الأخرى المدرسية.

يوضح سعد أن التكدس في المدارس الحكومية يستلزم أعمال صيانة دورية لكل الأصول في المدرسة ومنها؛ المقاعد، الديسكات، أسوار المدرسة، السلالم وأيضًا الحمامات في المدارس، معلقًا أن قرار الصيانة الدورية واستغلال فترة اجازة الصيف في اعمال الصيانة هو قرار جيد في صالح الطلاب واولادنا جميعًا.

دور حياة كريمة في تطوير المدارس

كان لمشروع حياة كريمة دور كبير في العمل على تطوير المدارس وصيانتها في قرى المحافظات على مستوى الجمهورية، فقد استهدفت حياة كريمة تطوير التعليم قبل الجامعي في المرحلة الأولى من حياة كريمة استكمال إنشاء وتطوير وتجهيز المدارس بإنشاء وتطوير وتجهيز حوالي 15330 فصل، وصيانة 1303 مدرسة.

اتفقت معه في الرأي أميرة وائل، إحدى أولياء الأمور، تقول أن لديها ابنتها في إحدى مدارس منطقة الهرم، وبطبيعة ان المدرسة حكومية فيكون هناط تكدس للطلاب في الفصل وعلى مستوى المدرسة أيضًا.

وتوضح أميرة أن في فترة الصيف يجرى عمل صيانة للمدرسة ولكن ليس لجميع الفصول، وذلك لأن المدرسة يوجد بها مبنيين الواحد منها يصل الى 4 أدوار، وهذا ما يجعل هناك تكدس كبير وبالتبعية يكون هناك ضغط في استخدام خدمات المدرسة.

تضيف أميرة: " في العام المنصرم سمعنا عن حوادث في مدارس مجاورة وهو ما حدث بسبب عدم وجود صيانة، لذا فانه لا غنى عن صيانة المدارس لاسيما الحكومية منها التي تضم عدد كبير من الطلاب؛ حفاظًا على سلامة أرواحهم".

كم تتكلف صيانة المدارس؟

وخلال الفترة الماضية جرت تخصيص مبالغ مالية من أجل العمل على صيانة عددًا من المدارس على مستوى المحافظات، وذلك بعد قامت الهيئة العامة للأبنية التعليمية بترسية صيانة عددا من المدارس في نطاق بعض المحافظات.