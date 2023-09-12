موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023-2024 في خريطة العام الجديد

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023-2024.. يتساءل عدد من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد، المقرر انطلاقه 30 سبتمبر الجاري، ونرصد في التقرير التالي موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول بالتفصيل:

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023-2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 لجميع صفوف النقل بالمراحل الدراسية المختلفة، موضحة أن امتحانات الترم الأول في المدارس الحكومية والخاصة تبدأ من يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024.

موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول بمدارس التعليم الفني

كما أعلنت أن امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني، من المقرر أن تكون يوم الثلاثاء الموافق 9 من يناير 2024.

وتبدأ امتحانات الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني (جدارات) يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وفقًا لما تم الإعلان عنه من قبل الوزارة.

وقررت وزارة التعليم بدء العام الدراسي لجميع المدارس الحكومية والخاصة ابتدائي وإعدادي وثانوي على مستوى الجمهورية يوم 30 سبتمبر المقبل.

وينتهي العام الدراسي بفصليه الأول والثاني يوم السبت الموافق 8 يونيو 2024، واستثنت وزارة التعليم المدارس الدولية في بدء الدراسة مبكرًا بداية من نهاية أغسطس بشرط التقدم بطلب رسمي لأخذ الموافقة.

خريطة العام الدراسي الجديد 2023-2024

وجاءت خريطة العام الدراسي الجديد للمدارس الحكومية والرسمية والرسمية لغات والخاصة كالتالي: