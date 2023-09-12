الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023-2024 في خريطة العام الجديد

العام الدراسي الجديد
العام الدراسي الجديد

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023-2024.. يتساءل عدد من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد، المقرر انطلاقه 30 سبتمبر الجاري، ونرصد في التقرير التالي موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول بالتفصيل:

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023-2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 لجميع صفوف النقل بالمراحل الدراسية المختلفة، موضحة أن امتحانات الترم الأول في المدارس الحكومية والخاصة تبدأ من يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024.

موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول بمدارس التعليم الفني

كما أعلنت أن امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني، من المقرر أن تكون يوم الثلاثاء الموافق 9 من يناير 2024.

وتبدأ امتحانات الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني (جدارات) يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وفقًا لما تم الإعلان عنه من قبل الوزارة.

وقررت وزارة التعليم بدء العام الدراسي لجميع المدارس الحكومية والخاصة ابتدائي وإعدادي وثانوي على مستوى الجمهورية يوم 30 سبتمبر المقبل.

وينتهي العام الدراسي بفصليه الأول والثاني يوم السبت الموافق 8 يونيو 2024، واستثنت وزارة التعليم المدارس الدولية في بدء الدراسة مبكرًا بداية من نهاية أغسطس بشرط التقدم بطلب رسمي لأخذ الموافقة.

موعد دخول المدارس العام الدراسي الجديد 2024.. وتفاصيل معارض أهلا مدارس

تفاصيل قرار حظر النقاب فى المدارس قبل انطلاق العام الدراسي الجديد

آخر أخبار انطلاق العام الدراسي الجديد 2023-2024

محافظ أسيوط ومدير مدرسة النيل المصرية الدولية يناقشان استعدادات العام الدراسى

خريطة العام الدراسي الجديد 2023-2024

وجاءت خريطة العام الدراسي الجديد للمدارس الحكومية والرسمية والرسمية لغات والخاصة كالتالي:

  • يضم العام الجديد 35 أسبوعا دراسيا
  • يبدأ العام الدراسي يوم 30 سبتمبر 2023
  • ينتهي الفصل الدراسي الأول يوم الخميس 25 يناير 2024
  • تبدأ إجازة منتصف العام يوم السبت الموافق 27 يناير 2024
  • بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الأحد 14 يناير 2024
  • تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول للدبلومات بمدارس التعليم الفني يوم الثلاثاء 9 يناير
  • يبدأ الفصل الدراسي الثاني السبت 10 فبراير 2024
  • ينتهي الفصل الدراسي الثاني الخميس 6 يونيو 2024
  • تبدأ امتحانات نهاية الهام للنقل والشهادة الإعدادية يوم السبت 25 مايو
  • تبدأ امتحانات شهادة الدبلومات الفنية يوم السبت 1 يونيو
  • امتحانات الثانوية العامة 2024 تبدأ السبت 15 يونيو
     
امتحانات الفصل الدراسي الأول الطلاب التربية والتعليم المدارس مدارس التعليم الفني موعد امتحانات الفصل الدراسي الاول خريطة العام الدراسي الجديد

مواد متعلقة

منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024 اللغة العربية

التقرير الأسبوعي لوزارة التعليم

وفقا للخريطة الزمنية الرسمية.. موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024

ننشر تفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ 

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024.. ومواعيد الفصلين الدراسيين

بدء العام الدراسى الجديد 30 سبتمبر والانتهاء 8 يونيو 2024 وامتحانات الثانوية العامة 15 يونيو

بخطة زمنية.. موعد بداية الدراسة لعام ٢٠٢٤ الجديد

الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد 2024 وموعد بدء الدراسة

الأكثر قراءة

قائمة أسماء الضحايا المصريين فى إعصار دانيال بليبيا

28 سبتمبر.. إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوى الشريف

وصول 145 جثمانًا مصريًا إلى مشرحة طبرق لتكفينهم وإرسالهم للقاهرة

عاجل.. وزير التعليم: سنبدأ قريبًا فى تطوير مناهج المرحلة الثانوية

رابط نتيجة القبول بمدرسة المتفوقين بعين شمس.. المقبولين في مدارس ستيم

"مسمعتش كلامى".. تفاصيل اعترافات قاتل شقيقته فى بورسعيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مصر والممر والطريق

إبراهيم داود

لنحتفل حفاظًا على الذاكرة

ماجد حبته

الاستثمار البيئى والمناخى

حسين دعسة

فى شخصية وزيرة الثقافة الأردنية.. استراتيجية تنطلق من مسارات التحديث وتنفيذيتها

أحمد الصغير

الهجمة الشرسة الجديدة التى تواجهها مصر

وائل لطفي

تحديات وخونة!

ماجد حبته

مشروع «الممر» الأمريكى

عبدالوهاب داود

شوف بقينا فين يا قلبى؟!

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هكذا تغيرت استراتيجية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بعد فشلها فى حرب أكتوبر

الملاك والصحفى.. كيف كشفت إسرائيل هوية أشرف مروان وتسببت فى قتله؟

صدمة أبدية.. كيف أثرت حرب أكتوبر على إسرائيل حتى الآن؟