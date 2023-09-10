الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط ومدير مدرسة النيل المصرية الدولية يناقشان استعدادات العام الدراسي

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، بمكتبه بديوان عام المحافظة ، الدكتور عماد عبدالرحمن العجان نائب مدير وحدة شهادة النيل الدولية بوزارة التربية والتعليم والمكلف بإدارة مدرسة النيل المصرية الدولية فرع أسيوط الجديدة لمناقشة استعدادات بدء العام الدراسي الجديد بالمدرسة وسبل دعم الأنشطة وتفعيل المشاركة المجتمعية.

بدأ المحافظ لقائه بتكريم الدكتورة مروة مصطفى رئيس قسم التربية الرياضية بالمدرسة والدكتورة نجوى فاروق رئيس قسم التربية الفنية ومينا عماد رئيس قسم التربية الموسيقية بالمدرسة لتميزهم وتفانيهم في العمل وتفعيل الأنشطة المدرسية واكتشاف مواهب الطلاب والاهتمام بها وذلك في إطار دعم ورعاية المتفوقين والمتميزين في كافة المجالات وتكريمهم لحثهم على الجد والاجتهاد وتم منحهم شهادات التقدير.

اللواء عصام سعد: ضرورة الاستعداد لأول يوم دراسة وتفعيل المشاركة المجتمعية

واستعرض المحافظ استعدادات مدرسة النيل المصرية الدولية بأسيوط الجديدة لاستقبال العام الدراسي الجديد واستعدادات المدرسة لتنظيم مهرجان "أول يوم دراسة" والذي سيجري تنظيمه الأربعاء القادم بحضور الطلاب وأولياء الأمور وقيادات التربية والتعليم بالمحافظة.

وأكد محافظ أسيوط على متابعته المستمرة للتجهيزات النهائية بمختلف مدارس المحافظة استعدادًا لاستقبال العام الدراسي الجديد والذى بدأ بالمدارس الدولية منذ أيام لافتًا إلى نهو كافة أعمال الصيانة بالمدارس وتأثيث المدارس الجديدة والتي ستدخل الخدمة مع بدء العام الدراسي مشيرًا إلى جولاته الميدانية لتفقد مدارس المحافظة والاستعدادات لاستقبال الدراسة بالمدارس الحكومية والرسمية ومراجعة كافة التجهيزات بالمدارس الجديدة التي ستدخل الخدمة هذا العام والتأكيد على توافر جميع التجهيزات التعليمية وتكثيف حملات التفتيش والمتابعة على كافة المدارس والمنشآت التعليمية مع تكثيف حملات التوعية ونشر الوعي بين الطلاب والمعلمين بالنظافة المستمرة والحفاظ على المنشآت التعليمية حفاظًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب والعاملين بتلك المؤسسات.

وأشاد بمدارس النيل المصرية الدولية وفرعها بمدينة أسيوط الجديدة والذي شهد توسعات كبيرة وتطورًا ضمن خطة المدرسة للتوسع لاستيعاب أعداد أكبر من الطلاب وإنشاء معامل وحجرات دراسية تواكب عملية التطوير مناشدًا إدارة المدرسة بالمشاركة المجتمعية في تنظيم مبادرات وفعاليات لخدمة المجتمع والاسر الأكثر احتياجًا وتقديم الدعم لهم.

كما أشار المحافظ إلى أن إجمالي المدارس التي تم تنفيذها بالمحافظة ضمن المشروع القومي لتنمية قرى مصر مبادرة "حياة كريمة" يبلغ عددها 88 مدرسة بتكلفة إجمالية بلغت 430.2 مليون جنيه وتم نهوها واستلامها بإجمالي عدد فصول 1227 فصل دراسي لافتًا إلى أن إجمالي مشروعات المدارس التي تم تنفيذها بمحافظة أسيوط في الفترة من 1/7/2014 وحتى الآن شاملة مدارس المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بلغت 495 مدرسة بإجمالي عدد فصول 7750 فصل دراسي وبتكلفة اجمالية بلغت 2 مليار و 286 ألف جنيه حرصًا على تحقيق أهداف التعليم الاستراتيجية وتحقيق رؤية مصر 2030 في مجال التعليم.

واستمع المحافظ إلى شرح من مدير المدرسة لامكانات المدرسة وأقسامها المختلفة واستعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد من تجهيزات للمعمل والحجرات الدراسية والوسائل التعليمية والأنشطة المدرسية بأقسامها المختلفة وسد العجز في كافة التخصصات الدراسية والعمالة المختلفة لضمان انتظام سير العملية التعليمية والنهوض بها فضلاً عن نهو كافة الاستعدادات لاستقبال مهرجات أول يوم دراسي والذي سيتضمن عروض فنية وعروض للأنشطة الرياضية والموسيقية والفنية المتنوعة وعرض لمواهب الطلاب المتميزين بالإضافة إلى تكريم المتميزين من المعلمين والمشرفين على الأنشطة تقديرًا لجهودهم وحثهم على بذل المزيد من الجد والاجتهاد والتفاني في العمل كما أعلن مدير المدرسة عن مشاركته المجتمعية في دعم الأطفال والطلاب بمختلف مدارس المحافظة وخاصة الطلاب من ذوي الهمم لدمجهم في المجتمع وتقديم كافة أوجه الدعم لهم.

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط استعدادات بدء العام الدراسي الجديد مهرجان أول يوم دراسة نهو كافة أعمال الصيانة بالمدارس بمدينة أسيوط الجديدة

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