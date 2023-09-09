محافظ أسيوط: قاعدة بيانات للبنية الأساسية بمركز معلومات شبكات المرافق

وجَّه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بوضع قاعدة بيانات متكاملة للبنية الاساسية والمرافق بالمحافظة وتدقيق كل المعلومات والبيانات على الخرائط المساحية بمركز معلومات شبكة معلومات المرافق والبنية التحتية بالمحافظة وذلك للمشاركة فى إمداد مخططي ومتخذي القرار بالبيانات الدقيقة والمتكاملة لمشروعات البنية التحتية وتنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال لقائه المهندسة رانيا مجدى حليم نائب رئيس مركز معلومات وشبكات المرافق بالمحافظة.

واستعرض المحافظ خطة سير العمل بالمركز وفقًا للائحة التنفيذية والقوانين المنظمة لذلك وتسريع وتيرة العمل بالمركز لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

أول مركز متخصص

وأكد محافظ أسيوط، أهمية المركز والذي يُعد أول مركز متخصص فى اكتشاف المرافق تحت سطح الأرض دون حفر ووضعها على خرائط بغرض الحفاظ على البنية التحتية مع ربط تلك الخرائط مساحيًا بشبكة إحداثيات الجمهورية وتكوين قاعدة بيانات علمية متكاملة ودقيقة عن البنية التحتية بإستخدام أحدث أنظمة المعلومات الجغرافية GIS ومستعينًا بالتقنيات العلمية والفنية الحديثة ولتتيح لجميع الأجهزة المعنية والمتخصصة معرفة أمــاكن تـلك الشـبكات بكـل دقة حفاظًا على مشروعات المرافق والبنية التحتية وحماية استثمارات المرافق في باطن الأرض من التدمير في نطاق المحافظة حيث يتم استخدام الأجهزة الاستكشافية والمساحية وتكون تحت إشراف مهندسين مختصين ويعاونهم في ذلك فنين المساحة، موجهًا باستمرار تدريب فريق العمل بالمركز على أحدث الأجهزة وذلك لتقديم تلك الخدمات بأعلى جودة ووفقًا للمعايير والمواصفات العالمية.

واستعرضت نائب رئيس المركز، خطة سير العمل ومقترحات التطوير ورفع كفاءة العمل، وما يحويه من أحدث الأجهزة والمعدات التي تم شراؤها من المنحة المقدمة من وزارة التعاون الدولي لتدعيم مركز شبكات المرافق والبنية الأساسية والتي تختص برفع مرافق البنية التحتية والفوقية ووضعها على خرائط جغرافية من خلال قواعد بيانات متكاملة باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية الحديثة من خلال استخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS) عن طريق كشف المرافق بواسطة أجهزة كشف متقدمة وحديثة ورفعها مساحيًا وإنتاج خرائط بمقياس رسم مناسب للمرافق وجميع الأعمال المساحية المختلفة وتنفيذ توجه الدولة للتحول الرقمي وتحويل المرافق الأرضية إلى شبكات رقمية ما يسهل على متخذي القرار وذلك لتقديم خدمات واسعة في هذا المجال.