الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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مصر

موعد إجازة مولد النبي 2023 بعد ترحيلها.. والإجازات الرسمية المتبقية لنهاية العام

مولد النبي
مولد النبي

بدء العد التنازلي للاحتفال بالمولد النبوي الشريف لذا يكثر التساؤل عن موعد إجازة مولد النبي 2023 والإجازات الرسمية 2023 في مصر المتبقية عبر جوجل، وكشف معهد البحوث الفلكية حول موعد المولد النبوي 2023 بالتاريخ الهجري والذي سيوافق يوم الأربعاء 12 من ربيع أول كما سيوافق تاريخ المولد النبوي 2023 ميلاديًا وهو يوم 27 سبتمبر 2023.

موعد إجازة مولد النبي 2023

وتستعرض “الدستور” في هذه السطور موعد إجازة المولد النبوي في مصر، وموعد اجازة المولد النبوي، وحكم الاحتفال بالمولد النبوي، والإجازات الرسمية لعام 2023 في مصر المتبقية.

متى إجازة المولد النبوي في مصر؟

وكشفت الصفحة الرسمية في مجلس الوزراء، وتكون برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي عن ميعاد إجازة المولد النبوي لعام 2023 لموظفي الدولة في قطاعيها الخاص والعام على أن سيوافق يوم الخميس في 28 سبتمبر 2023 وهي إجازة المولد النبوي لعام 2023 لكافة لعاملين في جميع الوزارات والمصالح الحكومية وفي الهيئات العامة وكافة وحدات الإدارة المحلية، وفي شركات القطاع العام، وأيضا شركات قطاع الأعمال العام، وكذلك تكون شركات القطاع الخاص، زذلك احتفالًا بـ المولد النبوي الشريف لعام 2023 الموافق يوم الأربعاء 27 من سبتمبر 2023.

البنوك والبورصة إجازة 28 سبتمبر بمناسبة المولد النبوى

موعد المولد النبوي 2023 ورسائل التهنئة

سعر كيلو حلاوة المولد النبوي 2023 والسعرات الحرارية بها

أسعار حلاوة المولد النبوي 2023 بالكيلو والقطعة وموعد إجازة المولد النبوي الشريف

متى موعد إجازة المولد النبوي؟

وقد تقرر ترحيل إجازة المولد النبوي لعام 2023 ليوم الخميس 28 سبتمبر 2023 بدلًا من يوم الأربعاء وبذلك سيحصل الموظفون على عدد 3 أيام إجازات متتالية وتكون بمناسبة إجازة المولد النبوي في عام 2023 وهي يوم الخميس ويوم الجمعة ويوم السبت.

حكم الاحتفال بالمولد النبوي 2023

وأكدت دار الإفتاء المصرية وتكون خلال الإجابة عن حكم الاحتفال بيوم المولد النبوي على إباحة الاحتفال وتكون بذكرى المولد النبوي، منوها أنه يكون من أفضل الأعمال وأعظمها لأنها ستعبير عن الفرح والحب للنبي “صلى الله عليه وآله وسلم” ومحبة النبي هي أصل من أصول الإيمان، وسيُقصد بالاحتفال بموعد المولد النبوي وهو تجمع الناس على الذكر والإنشاد في مدح رسول الله “محمد صلى الله عليه وسلم” والثناء عليه، حيث أن أوضحت الإفتاء أن الاحتفال بيوم المولد النبوي بهذه الصورة وهو إعلان للفرح بيوم مجىء الرسول محمد “صلى الله عليه وسلم”.

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الإجازات الرسمية 2023 في مصر المتبقية

  • إجازة المولد النبوي 2023: بوم الأربعاء 27 من سبتمبر 2023
  • إجازة 6 أكتوبر 2023: يوم الجمعة 6 من أكتوبر 2023
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