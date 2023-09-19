الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

احتفالا بالمولد النبوي الشريف.. أمسية دينية بمسجد "الغفران" بمرسى مطروح

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أقام فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة مطروح، مساء اليوم الثلاثاء، أمسية دينية بمسجد «الغفران»، بمدينة مرسى مطروح، بمناسبة قرب حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.


أحيا الأمسية أعضاء المنظمة بمطروح فضيلة الشيخ سامي عبيد، مدير شؤون الإدارات بمديرية أوقاف مطروح، فضيلة الشيخ علي عبد الغفار عنبه، إمام مسجد الأفراد، فضيلة الشيخ محمد مجدي، إمام مسجد الغفران.

_ إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف

بدأت الأمسية بتأكيد الشيخ سامي عبيد، وعضو المنظمة، ضرورة إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، بالندوات والأمسيات التوعوية لتعزيز الهوية الإيمانية وتجديد الولاء للنبي الذي بعث رحمة للعالمين، مشيرا إلى صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، وصور من أخلاقه، وكيف تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته وأصحابه.

_ التمسك بأخلاق النبى السمحة

وأوضح  الشيخ علي عبد الغفار عنبه، بعض المواقف والأحداث في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ، مشددا على ضرورة التمسك بأخلاق النبى السمحة، لما فيها من قيم إنسانية راقية تستقيم معها الحياة وتُعمر بها الأرض، وتتآلف بها النفوس وتقينا من الفتن.

_ مقاصد التشريع


وأشار الشيخ محمد مجدي، إلى الرحمة والتي هي مقصد أساسي من مقاصد التشريع، والذي يشمل خمس مقاصد هي الحفاظ على الدين، والنفس، والمال، والعرض، والعقل، وجميعها ترجع بمفهومها الشامل إلى الرحمة؛ فرسولنا الكريم كانت دعوته لقومه للدخول في الإسلام باستخدام اللين وأسلوب الحوار والإقناع والصبر عليهم رغم إيذائهم له ويظهر أهم الصفات النبوية التي يتوجب علينا جميعا التحلي بها وهي التسامح والرحمة وحب الخير.

وأضاف أن الشريعة هي عدل الله بين عباده، ويجب على الأمة الإسلامية أن تقتدي بخلق الرسول وسنته، موصيا الحضور بأن تتسع صدورهم للجميع وأن نصفح ونسامح الناس، ونعفو ونرشد المخطئ لسبيل الحق، لنكون مثالا يحتذى به وصورة مشرفة لديننا الحنيف.  

جانب من الحدث

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
مطروح أزهر مطروح خريجي الأزهر المولد النبوي الشريف أمسية دينية

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