موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 وشروط التقديم والأوراق المطلوبة

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023.. يعتبر حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 في عدد من المدن الجديدة من المواضيع الأكثر اهتمامًا للراغبين في التقديم، ومن المتوقع الإعلان عنه قريبًا.

وفي هذا التقرير، سنتناول جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الإعلان رقم 18.

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023

يتجه صندوق الإسكان الاجتماعي نحو الانتهاء من تسليم شقق الإسكان الاجتماعي المعلن عنها سابقًا، ومن المتوقع أن يتم فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي للإعلان 18 في عام 2023 م، إما في نهاية العام الحالي أو بداية العام الجديد 2024.

وستفتح حجوزات شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2023 للفئات ذات الدخل المحدود في الإعلان رقم 18. ومن المتوقع توفير شقق بمساحة 75 مترًا مربعًا بمقدم 15,000 جنيه، وشقق بمساحة 90 مترًا مربعًا بمقدم 22,000 جنيه. سيتم دفع 10% عند الاستلام وتقسيط المبلغ المتبقي على 30 عامًا باستخدام نظام التمويل العقاري.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023

يجب على المتقدم للحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض في المحافظة التي يعمل بها أو يرغب في العيش فيها، تقديم دليل على إقامته في تلك المحافظة.

كما يجب عليه الإقرار بصحة المعلومات التي يقدمها، والتي إذا تبين أنها غير صحيحة، فإنه سيتعرض للمساءلة المدنية والجنائية، ويمكن لصندوق الإسكان الاجتماعي سحب التخصيص والوحدة السكنية بدون إنذار مسبق.

يجب أن يكون المتقدم مواطنًا مصريًا ويتراوح عمره بين 21 و50 عامًا، كما يجب عليه سداد مقدم الحجز.

ولا يسمح للمتقدم حجز أكثر من وحدة سكنية في نفس الإعلان. كما لا يجوز له التقدم إذا كان قد تم تخصيص وحدة سكنية أو قطعة أرض له أو لأسرته في المحافظات الجديدة أو المحافظات الأخرى، حتى لو تنازل عنها أو امتلكها بالتنازل من الغير.



الأوراق اللازمة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023

- يجب تقديم الوثائق التي تثبت وجود مصادر إضافية للدخل، مثل معاش استثنائي أو أملاك زراعية أو عقارية أو عمل إضافي أو سندات أو أسهم أو ودائع أو حسابات توفير تقدم له دخل إضافي.

- يجب شراء كراسة الشروط وتقديم إيصال سداد المقدم الذي يتم دفعه في نهاية الكراسة.

- يجب تقديم صور من الوثائق التي تثبت الحالة الاجتماعية للأرامل والمطلقات وعدد أفراد الأسرة، مع وجود بيان أو مستند رسمي يوضح مصدر الدخل. في حالة المطلقة، يجب تقديم مستند يثبت النفقة التي تحصل عليها.

- يجب تقديم وثيقة أو بيان من التأمينات الاجتماعية يحتوي على تفاصيل المعاشات المتلقاة.

- يجب تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم.

- في حالة الزواج، يجب تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي للزوج أو الزوجة.

- في حالة الزواج، يجب تقديم صورة من قسيمة الزواج وشهادات ميلاد الأبناء (إذا كانوا موجودين).

- يجب تقديم مفردات المرتب للمتقدمين العاملين في القطاعين العام والخاص، أو شهادة دخل من مكتب محاسب قانوني معتمد.

- يجب تقديم شهادة صافي الدخل لأصحاب الأعمال الحرة، وهذه الشهادة يتم إصدارها من مكتب محاسب قانوني معتمد.

- في حالة الزواج، يجب تقديم مفردات المرتب للزوجة أو شهادة دخل، أو أي وثيقة تثبت عدم عملها.

- يجب تقديم إيصال مرافق حديث بتاريخ حديث (كهرباء - غاز - مياه) في محل السكن الحالي للمتقدم.



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