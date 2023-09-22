لا يفوتك هذا المساء| جيش الاحتلال يضرب مواقع فى غزة.. ومقتل سيدة أسيوط وطالب الدقهلية

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، رصدتها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

"الخارجية": مصر ستتناول تأثير الأزمات الدولية على إفريقيا أمام الأمم المتحدة

أكد السفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن مصر ستتناول تأثير الأزمات الدولية على إفريقيا والشرق الأوسط، خلال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تعقد خلال الفترة من 18 إلى 26 سبتمبر.

وقال السفير أبوزيد، خلال لقائه مع فضائية القاهرة الاخبارية، اليوم الجمعة، إن هذه الدورة خصوصيتها تنبع من العنوان الموضوع لها وهو "التضامن الإنساني وإعادة بناء الثقة"، موضحًا أن الإطار العام لهذه الدورة هو إعادة الثقة في النظام المتعدد الأطراف. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4506904

دفتر أحوال وزارة الداخلية.. مقتل سيدة أسيوط وطالب الدقهلية وجهود إنسانية لرجال الأمن

سجّل دفتر أحوال وزارة الداخلية على مدار الـ24 ساعة الماضية، العديد من النجاحات الأمنية والضربات القاضية، لكشف لغز الجرائم وضبط الخارجين عن القانون، تنفيذًا لخطة وزير الداخلية لفرض الأمن وضبط كل ما من شأنه الإخلال بالأمن العام.

وترصد "الدستور" في التقرير التالي أبرز الحوادث التي وقعت على مدار اليوم: لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4506951

كانت لها عندى فلوس وخُفت تفضحنى.. اعترافات موظف قتل سيدة فى أسيوط

"كانت زنانة وعايرتني بالفلوس اللي اقترضتها منها وطالبتني بيهم أكثر من مرة فقتلتها".. بهذه الجملة بدأ موظف سابق بالمعاش في أسيوط، اعترافاته أمام جهات التحقيق المختصة، بشأن قيامه بقتل ربة منزل بمركز أول أسيوط بسبب خلاف على مبلغ مالي.

وكشف المتهم في اعترافاته عن أنه كانت هناك معاملات مادية بينه وبين المجني عليها، وأنه.. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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"فيضانات ليبيا المدمرة" على طاولة مباحثات المبعوث الأمريكى لدى ليبيا

بحث سفير الولايات المتحدة الأمريكية ومبعوثها الخاص لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، اليوم الجمعة، مع مدير المنظمة الدولية للهجرة بليبيا توحيد باشا، التعاون السريع على الاستجابة للعاصفة دانيال والفيضانات المدمرة التي تبعتها، ليل العاشر من سبتمبر الجاري، في الشرق الليبي، ما أدى إلى مقتل وفقد ونزوح الآلاف، لا سيما في مدينة درنة، إلى جانب خسائر مادية جسيمة.

وقال نورلاند في منشور نشرته البعثة الأمريكية عبر حسابها بمنصة "إكس": "سعدت اليوم بلقاء مدير المنظمة الدولية للهجرة بليبيا توحيد باشا لمناقشة التعاون السريع على الاستجابة للعاصفة دانيال وأهمية التعاون بين الشرق والغرب لتحقيق الاستقرار والتعافي على المدى الطويل في ليبيا". لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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جيش الاحتلال يضرب مواقع فى غزة

أعلن جيش الاحتلال عن أن قواته شنت ضربات، الجمعة، في قطاع غزة، حيث تقع اشتباكات منذ أيام بين محتجين وقوات الاحتلال على طول السياج الفاصل.

ولم يقدم جيش الاحتلال أي تفاصيل عن الضربات بعد، لكن وسائل إعلام فلسطينية قالت إن مواقع أمنية تعرضت للقصف. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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لـ5 سنوات.. "إي تاكس" تستعد لإطلاق استراتيجيتها للتطوير المؤسسي

انتهت شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية "إي تاكس" المملوكة لكل من وزارة المالية المصرية ومجموعة "إى فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية وشركة أسيس، من إعداد استراتيجية تطوير مؤسسي لمدة 5 سنوات بالتعاون مع مكتب استشارات عالمي، لضمان تحقيق أهدافها المستقبلية في ظل خططها للتوسع محليا وإقليميا. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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تعرف على حالة الطقس في أول أيام الخريف وما يتسم به

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس مع بدايات فصل الخريف، والذي يبدأ بشكل رسمي غدا السبت 23 من شهر سبتمبر الجاري، ومن أهم ما يتسم به هذا الفصل هي التقلبات الجوية السريعة والحادة كما أنه يعد من أجمل فصول السنة من حيث الاعتدال في الأحوال الجوية حسب ما أوضحت الأرصاد الجوية وفيه تسقط أوراق الشجر في النصف الشمالي للكرة الأرضية بينما تنبت في اشجار النصف الجنوبي للكرة الأرضية. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4506878