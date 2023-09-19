لا يفوتك هذا المساء| تكليفات رئاسية لمواجهة تداعيات التغير المناخي.. وحقيقة المنزل المعجزة في درنة

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

المنزل المعجزة في درنة: “بقي صامدًا وسط السيول”

وصفوه بالمنزل المعجزة بعد أن نجا من أهوال ما حدث وبقي صامدًا وحيدًا، بينما حوّلت السيول جميع ما حولهُ إلى حُطام.

ذلك هو المنزل الأبيض المكون من طابقين في مدينة درنة الليبية التي أشعلت صورته منصات التواصل الاجتماعي، حيث بدا أنَّه لم يتأثر بالسيول التي دمّرت أجزاء واسعة من المدينة، خصوصًا أنَّها جرفت كل ما حوله. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4504357

وزير الخارجية يشيد بمواقف كرواتيا الداعمة لمصر فى قضية سد النهضة

عقد سامح شكري وزير الخارجية، اجتماعاً مع Gordan Grlić Radmanوزير الشئون الخارجية والأوروبية الكرواتي، وذلك على هامش مشاركة الوزيرين في الشق رفيع المستوى للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وصرَّح السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، بأن الوزير شكري قدم لنظيره الكرواتي التهنئة لنجاحات الحكومة الكرواتية المتتالية على مسار التكامل الأوروبي، انتهاءً بعضويتها بمنطقتي الشنجن واليورو في الأول من يناير من العام الحالي. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4504586

هل يتجه الفيدرالى إلى رفع الفائدة خلال اجتماعه المقبل؟.. محلل اقتصادى يُجيب

قال أمجد عطية، المحلل الاقتصادي، قد صدرت بعض البيانات المتعلقة بمؤشرات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، ومؤشر أسعار المستهلكين، التي أعطت صورة أنه ما زال هناك ارتفاع في معدلات التضخم، خاصة فيما يتعلق بأسعار الوقود، نظرًا لارتفاعه بنسبة 10% ما بين شهر يوليو الماضي إلى شهر أغسطس. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4504554

"كانت فى بنها".. الداخلية تكشف لغز تغيب صيدلانية عن منزل أسرتها بالعمرانية

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في كشف ملابسات المنشور المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعى حول تغيب فتاة عن أهليتها والعثور عليها، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن تغيب فتاة عن أهليتها. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4504556

رسائل بايدن لروسيا والصين أمام "الأمم المتحدة"

نشر البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، مقتطفات من الكلمة المتوقع أن يلقيها الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشار البيت الأبيض، بحسب ما نقلت وكالة أسوشيتد برس، إلى أن بايدن سيؤكد على رفض السماح لروسيا "بمعاملة أوكرانيا بوحشية دون عواقب". لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4504418

75 دقيقة.. تاو يزيد "غلة الأهلي" بثالث الأهداف أمام المصري

مرت 30 دقيقة من زمن الشوط الثاني من اللقاء المقام مساء اليوم بين الأهلي والمصري في الجولة الأولى من الدوري.

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم الأهلي بهدف رضا سليم. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4504602

كوارث تركيا والمغرب وليبيا.. تكليفات رئاسية لحماية مصر من "المتغيرات المناخية"

تحذيرات متعددة أطلقها العلماء منذ نحو 25 عاما من حدوث ظواهر جامحة في أعقاب تغيرات النظم البيئية الحادة والتي بدت ظاهرة باختفاء فصلي الربيع والخريف، وتخلل فصل الشتاء موجات دافئة والعكس بفصل الصيف، بدأت بتركيا ثم المغرب لتنتقل الى ليبيا وعلى بعد مسافة ليست بالكبيرة عن مصر والتى تساقطت ثمار محصول المانجو بمدينة الإسماعيلية؛ نتيجة تعرضه لموجات البرد أثناء فصل الصيف بسبب اضطراب المناخ وغليان الكرة الأرضية.

الكارثة أكبر من أي تصور ليبقى السؤال ماذا سيحدث غدًا؟.. «الدستور» تفتح الملف بالأرقام والتفاصيل: لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4504090