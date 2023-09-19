75 دقيقة.. تاو يزيد "غلة الأهلى" بثالث الأهداف أمام المصرى

مرت 30 دقيقة من زمن الشوط الثاني من اللقاء المقام مساء اليوم بين الأهلي والمصري في الجولة الأولى من الدوري.

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم الأهلي بهدف رضا سليم.

وطرد الحكم باهر المحمدي مدافع المصري بالدقيقة 51، بعد حصوله على الإنذار الثاني بعد تدخل عنيف على إمام عاشور.

وأضاع موديست انفرادًا تم بالمرمى بالدقيقة 56 حيث سدد الكرة وتصدى لها محمود جاد.

وتمكن بيرسي تاو من تسجيل هدفين في الدقائق 63 و73.

موعد مباراة الأهلي والمصري بالدوري

ويستهل الأهلي رحلة الدفاع عن لقبه الليلة، مع نظيره المصري البورسعيدي، في السابعة مساء اليوم موعد مباراة الأهلي والمصري على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز (موسم 2023/2024).

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمصري في الدوري

تنقل مباراة الأهلي مع المصري عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت، المالك الرسمي والحصري، لكافة منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

غيابات الأهلي أمام المصري بالدوري

وتشهد قائمة الأهلي لمباراة الفريق البورسعيدي، غياب 11 لاعبًا عن المواجهة لأسباب مختلفة، وهم: كريم نيدفيد ومحمود متولي وعمرو السولية للإصابة، وأكرم توفيق لاستكمال البرنامج التأهيلي، وصلاح محسن للإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء من الموسم الماضي.

كما تم استبعاد كل من خالد عبدالفتاح ومحمد الضاوي كريستو، ومعتز محمد بجانب الثنائى محمود كهربا وحسين الشحات.