الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هل يتجه الفيدرالى إلى رفع الفائدة خلال اجتماعه المقبل؟.. محلل اقتصادى يُجيب

الفيدرالي
الفيدرالي

قال أمجد عطية، المحلل الاقتصادي، قد صدرت بعض البيانات المتعلقة بمؤشرات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، ومؤشر أسعار المستهلكين، التي أعطت صورة أنه ما زال هناك ارتفاع في معدلات التضخم، خاصة فيما يتعلق بأسعار الوقود، نظرًا لارتفاعه بنسبة 10% ما بين شهر يوليو الماضي إلى شهر أغسطس. 

وأضاف أمجد عطية خلال مداخلة ببرنامج "المراقب" الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا الأمر وضع ضغوطًا كبيرة على الفيدرالي الأمريكي، ولكن هناك أيضًا بعض المعلومات الأخرى المتعلقة بحالة الإضراب العمالي الذي يحدث في مصانع السيارات الأمريكية، وهي أمر له آثار سلبية كثيرة على الاقتصاد الأمريكي. 

وأوضح أنه من الصعوبة تحديد ما إذا كان الفيدرالي الأمريكي لا يعتمد على بيانات أسبوع واحد، لافتًا إلى أنه يعتمد على بيانات عدة أشهر، وينظر إلى الوضع العام الاقتصادي والوضع السياسي العالمي.

إمكانية رفع الفائدة 

وأشار إلى أن الأرجح في اجتماع اليوم وغدًا، ألا يتم رفع أسعار الفائدة في هذا الاجتماع لعدة أسباب؛ السبب الأول أنه تم الإعلان في شهر يونيو الماضي عن أنه سيتم في الغالب رفع أسعار الفائدة مرتين فقط في هذا العام، تمت بالفعل واحدة في شهر يونيه الماضي، ومن المرجح ألا يتم رفع أسعار الفائدة في هذا الوقت، والانتظار لما ستسفر عنه البيانات الاقتصادية في شهري سبتمبر وأكتوبر، ويتم الرفع مرة أخيرة في شهر نوفمبر القادم.

أمجد عطية محلل اقتصادي مؤشرات التضخم الاعلامية دينا سالم رفع اسعار الفائدة

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