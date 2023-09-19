الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الخميس.. البنك المركزى يحدد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

البنك المركزي
البنك المركزي

تجتمع لجنة السياسة النقدية، بعد غدٍ الخميس، الموافق 21 سبتمبر، لتحديد أسعار العائد على الإيداع والإقراض، ويعد ذلك الاجتماع هو السادس للبنك المركزي المصري خلال العام الجاري، من إجمالي 8 اجتماعات مقررة للعام الحالي 2023.

قرارات اللجنة الأخيرة

ورفع البنك المركزي المصري، خلال اجتماعه الأخير، سعر الفائدة 1% لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم.

الاجتماعات على مدار العام

وسبق أن أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزية، في آخر اجتماعين، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%.

ووفق بيان رسمي للبنك المركزي المصري، فقد سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 أغسطس 2023، معدلًا شهريًا للتضخم بلغ 1.9% في يوليو 2023 مقابل معدل بلغ 1.3% في ذات الشهر من العام السابق، ومعدل شهري بلغ 2.1% في يونيو 2023، كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 36.5% في يوليو 2023 مقابل 35.7% في يونيو 2023.

كما سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي المصري، معدلًا شهريًا بلغ 1.3% في يوليو 2023 مقابل معدل شهري بلغ 1.5% في ذات الشهر من العام السابق، ومعدل شهري بلغ 1.7% في يونيو 2023. كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 40.7% في يوليو 2023 مقابل 41.0% في يونيو 2023.

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