الجمعة 15 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تقارير دولية: ارتفاع مؤشر الدولار بنسبة 0.82% للأسبوع الثامن

الدولار
الدولار

كشفت تقارير دولية ارتفاع مؤشر الدولار بنسبة 0.82%، مسجلًا مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ شهر مارس الماضي، حيث استفادت العملة من ارتفاع عوائد سندات الخزانة خلال تداولات هذا الأسبوع  فضلًا عن تجدد المخاوف من التضخم.

تراجع العملات

وأدى ارتفاع الدولار إلى الضغط على باقي عملات مجموعة العشر دول الكبار، التي شهدت تراجعًا على مدار هذا الأسبوع، حيث انخفض اليورو بنسبة 0.74%، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ يونيو، حيث أظهرت البيانات الصادرة في مطلع هذا الأسبوع تراجع النشاط الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي بوتيرة أسرع مما كان متوقعًا، مما يزيد من احتمالية تحرك البنك المركزي الأوروبي لصالح النمو الاقتصادي.

الجنيه الاسترليني

وبالمثل، تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.97%، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ يونيو، حيث صرح محافظ بنك إنجلترا، بيلي، بأن البنك "اقترب للغاية" من إنهاء دورة تشديد السياسة النقدية. 

وانخفض الين الياباني بنسبة 1.09%، ليصبح بذلك العملة الأسوأ أداءً مقارنًة بنظرائه من مجموعة العشر دول الكبار، على خلفية تصاعد المخاوف حيال تباعد السياسات النقدية بين بنك اليابان وباقي البنوك المركزية بالأسواق المتقدمة الأخرى. 

تراجع بيانات البطالة

تزايدت هذه المخاوف خاصة بعدما تراجعت بيانات مطالبات البطالة بالولايات المتحدة، والصادرة يوم الخميس، إلى أدنى مستوى لها منذ فبراير، وهو ما دل على تماسك وصلابة سوق العمل، كما زادت التكهنات حول استمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في تشديد السياسة النقدية.

تزايدت هذه المخاوف خاصة بعدما تراجعت بيانات مطالبات البطالة بالولايات المتحدة، والصادرة يوم الخميس، إلى أدنى مستوى لها منذ فبراير، وهو ما دل على تماسك وصلابة سوق العمل، كما زادت التكهنات حول استمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في تشديد السياسة النقدية.

 

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