الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الصعيد أولوية.. المالية: منظومة التأمين الصحي الشامل على رأس أولويات موازنة 2024

وزارة المالية
وزارة المالية

تحرص وزارة المالية، على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بدعم وتطوير محافظات الصعيد، بشكل مستمر على نحو يسهم في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، و تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

التأمين الصحي الشامل

 ومن بين أهم الملفات التي تخص محافظات الصعيد، تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مع منح الأولوية لمحافظات الصعيد، اتساقًا مع التوجيهات الرئاسية لتسريع وتيرة التنفيذ لمد مظلة التأمين الصحي الشامل، لتقديم الخدمات الطبية و إصلاح البنية التحتية للقطاع.

وتستهدف الوزارة استكمال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل  لمحافظات الصعيد.

المديريات المالية

وفي سياق متصل، تحرص وزارة المالية على تطوير مقرات الجهات التابعة لها بمحافظات الصعيد، وكان أخرها، تطوير المديرية المالية بمحافظة أسيوط في إطار خطة وزارة المالية لتطوير مباني المديريات لتنمية وتحسين بيئة العمل الحكومي في مصر.

حياة كريمة

وتركز موازنة العام المالي الجاري 2023/2024 على تنفيذ مشروع حياة كريمة لتحسين مستوى معيشة المواطنين ما يقرب من 60% من الشعب المصري من المواطنين الذين يعيشون في الريف المصري.

وتبذل الدولة المصرية، جهودا عديدة في تطوير صعيد مصر، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في مختلف المجالات، بهدف تحسين جودة حياة السكان في هذه المنطقة، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

ويساهم تطوير صعيد مصر، في تحسين مستوى معيشة السكان وتعزيز التنمية الاقتصادية والمجتمعية في المنطقة، حيث تمثلت جهود الدولة المصرية في كثير من مناحي الحياة مثل التنمية الاقتصادية والزراعية والطرق والكباري والإسكان، وتطوير معيشة الفرد، حيث استطاعت الدولة في وقت قصير تنفيذ عدد من المشروعات المهمة التي ساهمت في تطوير الصعيد بشكل غير مسبوق.

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