الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

غدًا.. البنك المركزي يربط ودائع بمعدل ثابت بقيمة 75 مليارًا

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

يربط البنك المركزي، غدًا الثلاثاء، ودائع بقيمة إجمالية تبلغ 75 مليار جنيه، لأجل 7 أيام بمعدل ثابت بلغ 18.75%.

وآلية الودائع المربوطة، هى إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي، ومن أجل السيطرة على السيولة في السوق.

وتستهدف آلية الودائع المربوطة خفض حجم المعروض النقدي من الجنيه المصري، بالإضافة إلي تحجيم التضخم.

ويسمح للبنوك العاملة في السوق المحلية بالتقدم بعروضها مع الحرية في تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم في عطاءات أذون الخزانة المحلية.

ويقر البنك المركزي أدوات مختلفة ضمن آلية ودائع السوق المفتوحة لاستخدام فائض السيولة لدى البنوك، ويعمل حاليا من خلال أداتين، الأولى الودائع المربوطة لأجل أسبوع بعائد ثابت 16.25%، التي بدأ العمل بها منذ عام 2013، والثانية الودائع المرتبطة بـ“الكوريدور".

ما هي آلية ربط الودائع؟

ويقوم البنك المركزي بعمليات ربط الودائع لامتصاص فائض السيولة الهيكلي لدى الجهاز المصرفي، وتنقسم العمليات إلى:

العملية الرئيسية لربط الودائع ذات الأجل 7 أيام:

يقوم بها البنك المركزي بصورة أسبوعية لامتصاص فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي، ويتم اجراء العملية الرئيسية عن طريق تقدم البنوك بعطاءات بسعر عائد ثابت.

عمليات ربط ودائع طويلة الأجل:

يقوم البنك المركزي بإجرائها بسعر عائد متغير مرتبط بسعر العملية الرئيسية، حيث تقدم البنوك ثلاثة عروض كحد أقصى من المبلغ الذي تريد التقدم به في العملية، ويتراوح أجل تلك العمليات ما بين 28 و210 أيام.

ويعلن البنك المركزي المصري عن نتائج ربط الودائع عبر موقعه الإلكتروني وصفحة البنك المركزي على رويترز وبلومبرج، وتتقدم البنوك بالعطاءات من خلال نظام محدد في موعد أقصاه 11 صباحًا، ويقوم البنك المركزي في تاريخ الربط بخصم قيمة الودائع المقبولة على حساب البنك المعني لديه، ويقوم في تاريخ الاستحقاق بإضافة قيمة الودائع والعوائد المستحقة عليها لذات الحساب.

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